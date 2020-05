‘’La finale est une fête’’, a-t-on l’habitude de dire, mais la règle de la suspension automatique, en cas de cumul de cartons jeunes, a empêché des stars du football telles que Kalidou Koulibaly, Abedi Pelé, Laurent Blanc, Michael Ballack, Zé Roberto, Khaled Badre, etc., à prendre part au dernier acte de compétitions prestigieuses comme le Mondial, la Can et la Ligue des champions. Ces footballeurs ont suivi une finale des tribunes, malgré la qualification de leurs équipes.

Jouer toute une compétition et manquer l’acte final est la pire chose qui puisse arriver à un compétiteur. Dans l’histoire du ballon rond, plusieurs footballeurs ont vécu cette amère expérience. La faute à un cumul de cartons jaunes. Kalidou Koulibaly est une des victimes de la règle de la suspension automatique, en cas de deux avertissements consécutifs. Le défenseur central des Lions, pilier de l’axe central de l’équipe sénégalaise, a raté la finale de la Can-2019 (Sénégal-Algérie), après avoir grandement contribué à la qualification de son pays. Une faute de main qu’il a commise en déviant le tir de Ferjani Sassi, à la 73e mn de jeu de la demi-finale contre la Tunisie, lui a valu un carton jaune. Comme il avait déjà été l’objet d’une sanction identique en huitièmes de finale face à l’Ouganda, le petit rectangle jaune brandi par l’arbitre éthiopien Bamlack Tessema Weyesa était synonyme, pour le défenseur sénégalais, d’un billet en tribune pour le dernier acte de la Can-2019, en Egypte.

Le règlement est incontournable : deux avertissements coûtent automatiquement un match de suspension. Mais il n’y a pas eu de double peine dans cette faute provoquée par le joueur de Naples (Serie A Italie), car le penalty de Sassi a été arrêté par Alfred Gomis, le gardien sénégalais.

Abedi Pelé, grand absent de la finale Sénégal-1992

En ratant la finale de la Can-2019 au stade international du Caire, Kalidou Coulibaly rejoignait le panthéon de grands footballeurs qui ont manqué une finale, malgré la qualification de leurs équipes. C’est le cas du Tunisien Khaled Badr (Can-2004) du Ghanéen Abedi Pelé (Can-1992), de l’Italien Costa Courta (Mondial-1994), du Français Laurent Blanc (Mondial-1998) et du Brésilien Zé Roberto (Ligue des champions 2002 avec le Bayer Leverkusen).

La Tunisie a remporté la Can-2004 sans Khaled Badr, suspendu pour cumul de cartons jaunes. Le capitaine des Aigles de Carthage était pourtant le héros de la qualification de ses coéquipiers. Le défenseur central a d’abord inscrit le but égalisateur sur penalty (1-1), puis marqué le premier tir au but de son équipe en demi-finales contre le Nigeria (5 tab 4).

Le capitaine des Black Stars du Ghana, à la Can-1992 au Sénégal, a été aussi victime du cumul de cartons jaunes. Les deux avertissements qu’il a écopés, respectivement contre le Congo en quarts de finale et le Nigeria en demi-finales, l’avaient privé de finale. Il a été suspendu face à la Côte d’Ivoire, après avoir porté à bout de bras son équipe. Le père d’André Ayew a regardé, avec impuissance, du haut des tribunes du stade de l’Amitié (Léopold Sédar Senghor) la défaite de ses partenaires aux tirs au but (10 tab 11).

Avant l’ancien champion d’Europe avec l’Olympique de Marseille, il y a eu Claudio Caniggia. L’attaquant argentin a subi le même sort, à la Coupe du monde Italie-1990, après son avertissement de trop écopé à la 84e mn de la demi-finale contre l'Italie. Au Mondial-1994 aux USA, lors de la finale Brésil-Italie, pas de Costacurta, faisant l’objet d'un second carton jaune à la 62e mn de la demi-finale contre la Bulgarie.

Laurent Blanc gagne le Mondial 1998 par délégation

Le Français Laurent Blanc a vécu le calvaire de la suspension en finale de la Coupe du monde 1998, chez lui, après avoir marqué le premier but en or de l'histoire de la Coupe du monde, en huitièmes de finale contre le Paraguay et qualifié son pays en quarts de finale. Le libero de l’équipe nationale de la France a été expulsé par l'arbitre espagnol José Manuel Garcia Aranda. A la 74e mn, alors que les Bleus menaient (2-1) en demi-finales contre la Croatie, l’ex-joueur de Manchester United avait commis une faute grossière sur le visage du Croate Bilic.

Michael Ballack, auteur de l’unique but qualifiant l’équipe allemande à la finale du Mondial-2002 (Corée du Sud-Japon) n’a pas pris part au dernier match de ses coéquipiers face aux Brésiliens. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, averti en demi-finales contre la Corée du Sud, a suivi le dernier acte de cette première Coupe du monde disputée en Asie depuis les tribunes. Il avait reçu auparavant un carton jaune en huitièmes de finale contre le Paraguay. La Mannschaft perdra finalement (2-0) contre le Brésil.

Le Brésilien Zé Roberto fait partie des grands joueurs suspendus en finale. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen (Allemagne) a manqué la dernière rencontre de la Ligue des champions de 2002 contre le Real Madrid. Il avait pris un carton jaune de trop en demi-finales face à Manchester United.

OUMAR BAYO BA