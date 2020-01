Les meilleurs attaquants d'Europe se sont de nouveau illustrés ce week-end. Ciro Immobile, Timo Werner et Robert Lewandowski se tirent la bourre alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi remontent au classement.

Comme chaque lundi nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs du continent. Comme expliqué en début de saison, les onze championnats les mieux positionnés au classement UEFA sont concernés (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France, Portugal, Russie, Belgique, Pays-Bas, Ukraine et Turquie). Bien qu’auteur d’un triplé ce week-end contre Augsbourg (succès 5-3), Erling Braut Håland n’entre pas dans ce classement. S’il a inscrit 19 buts en championnat, ses 16 réalisations en Autriche ne sont pas recensées. C’est donc sans surprise que la première position revient à Ciro Immobile. L’attaquant italien cartonne cette saison avec la Lazio et vient de s’offrir un triplé contre la Sampdoria (5-1). Le natif de Torre Annunziata se retrouve désormais à 23 buts en 19 matches.

Il devance Timo Werner auteur d’un doublé décisif contre l’Union Berlin (3-1). Sur une série solide, l’attaquant allemand du RB Leipzig se présente comme un concurrent de taille pour récupérer la première place à terme. Il dispose d’un excellent bilan de 20 buts en 18 matches. Ce sont des statistiques équivalentes à celles de Robert Lewandowski. L’attaquant de 31 ans a de nouveau marqué contre le Hertha Berlin (4-0). Le buteur polonais poursuit sur son rythme endiablé et complète ainsi ce podium. En dessous de la barre symbolique des 20 réalisations, la concurrence gronde.

Cristiano Ronaldo remonte, Lionel Messi aussi

Si Jamie Vardy reste quatrième sans pour autant avoir retrouvé le chemin des filets (défaite 2-1 contre Burnley), il reste à 17 buts en 21 matches. C’est une réalisation de plus que le cinquième, un certain Cristiano Ronaldo. Hier soir, le Portugais a confirmé son retour en forme avec deux nouveaux buts. Un doublé qui lui permet désormais de compter 16 buts en 17 matches. Le sixième, Junior Moraes n’a plus marqué depuis un mois suite à la longue trêve hivernale en Ukraine. Il reste néanmoins bien classé et affiche 15 réalisations en 16 rencontres. La septième position revient à un certain Sergio Agüero. Auteur d’un doublé contre Crystal Palace (2-2), le buteur argentin revient dans ce classement après des pépins physiques.

Il devance d’un souffle le Norvégien Alexander Sørloth. Meilleur buteur du championnat turc, ce dernier s’est offert un triplé ce week-end lors du festival de son équipe contre Kasimpasa (6-0). Il compte désormais 15 buts en 18 matches. Neuvième, Lionel Messi fait son grand retour dans le classement. Sauveur du FC Barcelone en fin de match contre Grenade (1-0), il affiche désormais 14 buts en 15 matches. Dixième, Wissam Ben Yedder n’a pas marqué en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain et rétrograde. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Danny Ings (Southampton), Dieumerci Mbokani (Antwerp), Romelu Lukaku (Inter Milan) et Marcus Rashford (Manchester United) échouent aux portes de ce classement avec également 14 buts en 22 matches. Tammy Abraham (Chelsea), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Joao Pedro (Cagliari) et Papiss Cissé (Alanyaspor) suivent avec 13 buts.

FOOTMERCATO.NET