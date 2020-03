La sélection des moins de 20 ans du Sénégal a dompté, hier, la Tunisie, sur la plus petite des marques et remporté le trophée, pour sa première participation à la Coupe arabe des nations de la catégorie.

Invités par l’Union des associations arabes de football (UAFA), le capitaine Abdoulaye Ndiaye et ses coéquipiers ont finalement joué un rôle de trouble-fête, en soulevant le Graal face aux Tunisiens, dans un stade Prince Mohammed Bin Fahd où les tribunes étaient presque vides. Dès les toutes premières minutes de la rencontre, les occasions se sont multipliées de part et d’autre, même si on a noté parfois un manque d’adresse et de lucidité devant les buts.

Pourtant, les Lionceaux du Sénégal, à l’image d’un Pape Matar Sarr frétillant, ont failli ouvrir le score à la 26e mn, sur une belle frappe du pied droit de Libasse Guèye, mais le gardien de but Tunisien Chamakh est intervenu avec une belle parade pour sauver de sauver les Aiglons.

L’unique pion de cette finale a été signé dans le temps additionnel de la première période (45+1). Bien servi par un Abdou Seydi très remuant, Samba Diallo a parfaitement concrétisé cette passe lumineuse, en enchainant avec une demi-volée du pied gauche qui a fini par tromper la vigilance du portier tunisien. Quoi de mieux pour les protégés d’Issa Aïdara, peu avant de rejoindre les vestiaires, avec cet avantage.

Au retour, malgré les changements effectués par les deux techniciens, le score du match n’a pas évolué. Et l’arbitre saoudien a donné le coup de sifflet final de cette rencontre sanctionnée par une victoire des Lionceaux.

Avec 13 buts inscrits contre 2 concédés, les Lionceaux ont remporté deux de leurs trois matches en phase de poules. En quarts de finale, le Sénégal a laminé (5-0) la formation de Bahreïn, avant de décrocher son billet qualificatif en finale face à l’Égypte. Les deux jeunes pépites sénégalaises, Dion Lopy et Niokhor Ba, n’ont pas pris part à cette finale. Ils ont été suspendus pour cumul de cartons jaunes.

Riyad, Dammam et Al Khobar sont les trois villes d’Arabie saoudite qui ont abrité cette compétition qui s’est tenue du 17 février au 4 mars 2020. Pour rappel, cette compétition a été organisée par l’Union des associations arabes de football (UAFA) en partenariat avec l’Institut de développement du leadership du ministère des Sports du royaume d’Arabie saoudite. La première édition de ce tournoi s’est déroulée en 1983 au Maroc et a été remportée par l’Ukraine.

Cheikh Gawane DIOP (STAGIAIRE)