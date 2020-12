Dans le cadre de la 15e journée du championnat espagnol, le Real Madrid a fait ce qu'il fallait pour empocher une 5e victoire de suite face à Grenade (2-0). Un but de Casemiro et de Benzema en seconde période permet au Merengue de revenir à égalité de points au niveau de l'Atlético, toujours leader à la différence de buts.

Les journées se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid. Sans briller pendant 90 minutes, les hommes de Zinédine Zidane ont empoché une cinquième victoire de suite en Liga, après avoir disposé de Grenade à domicile (2-0). Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Merengue, longtemps sans idée, faire la différence grâce à Casemiro. Dans les dernières secondes, Karim Benzema a validé ce succès qui permet au Real de revenir à hauteur de l'Atlético Madrid au classement, toujours avec deux matches en plus.

Ne vous fiez pas au score : les deux buts d'avance sont loin de résumer la physionomie d'un match globalement décevant. Il ne s'est pas passé grand-chose avant la pause, puisque les deux équipes évoluaient à un petit rythme, sans étincelle. La confrontation avait pourtant bien démarré puisque Antonio Puertas (1re) puis Karim Benzema (3e) auraient pu marquer d'entrée. La suite ? De longues minutes d'ennui. L'absence de Luka Modric, parfait en rampe de lancement, a manqué aux Merengue.

Le Real puissance 5, quand même

Au retour des vestiaires, le Real Madrid n'a eu besoin que d'une accélération. Tandis qu'il a touché le poteau avec une reprise du talon sublime, Marco Asensio, entré en jeu après la blessure de Rodrygo, a enfilé son costume de passeur décisif pour Casemiro, buteur d'une tête piquée et puissante (1-0, 57e). On attendait alors la réaction de Grenade, équipe habituellement accrocheuse. Mais elle n'a jamais eu lieu, malgré les quelques errements défensifs adverses. Les Madrilènes se sont donc contentés de gérer en prenant le contrôle du ballon jusqu'à la belle frappe de Karim Benzema, plus discret qu'à l'accoutumée (2-0, 90e+3).

Il restera encore un match à disputer en 2020 pour le Real, face à Elche, pour terminer l'année sur une excellente note. En tout cas, les Merengues de Zidane confirment, semaine après semaine, qu'ils sont bel et bien de retour en pleine forme. Ils s'imposent comme les principaux rivaux des Colchoneros pour le titre, au regard de la saison compliquée du FC Barcelone.

EUROSPORT.FR