Mal en point et mené au Moustoir après un pion de Laurent Abergel, le club de la capitale pensait s'être mis à l'abri grâce à deux penaltys provoqués par le malheureux Houboulang Mendes et transformés par Neymar. Mais les entrées de Yoann Wissa et Terem Moffi côté lorientais ont tout changé : le FCL sort presque de la zone rouge en signant l'exploit (3-2).

Dijon, puis Paris : cette semaine, Lorient et ses trois petits succès en 19 parties avaient droit à un tournant avec les réceptions d'un relégable et du champion de France. Pourquoi choisir ? Le champion de Ligue 2 a mis les gaz et, dans un scénario similaire à chaque fois (3-2, but de la victoire dans le temps additionnel), vient de signer deux retentissants succès qui pourraient redistribuer les cartes en bas de tableau. Mais il n'y a pas que dans les profondeurs du classement que le FCL met le bazar : tout là-haut, le PSG signe au Moustoir son cinquième revers de la saison - et premier de l'ère Pochettino - au terme d'une prestation indigne (trois frappes cadrées) et laisse de la place à l'OL et au LOSC. Tout ça à cause de Terem Moffi.

Le boulet Mendes, le héros Moffi

Tout a commencé par une entame convaincante de la part des Merlus, avec un Armand Laurienté plusieurs fois mis sur orbite. Le bien nommé n'accroche pas le cadre, tout comme le soliste Neymar (18e) - alors que Paris ronronne en insistant dans l'axe face au 5-4-1 adverse - ou Houboulang Mendes à la retombée d'un corner breton (23e). Finalement, c'est à la demi-heure de jeu que le remuant Adrian Grbić, disponible en pointe et auteur de sa deuxième tentative, offre le premier coup de chaud de la partie (30e). Et c'est encore l'Autrichien, tenace au sol, qui empêche le PSG de se dégager et permet à Laurent Abergel d'ouvrir le score d'un tacle plein d'envie (1-0, 36e) : logique pour des Merlus séduisants et mérité pour des visiteurs bien ternes. Enfin, jusqu'à la 43e, moment que choisit la faucheuse Mendes pour raturer sa belle première période et offrir à Neymar le péno de l'égalisation sur la première frappe cadrée parisienne (1-1, 45e) : bien assez pour remettre Paris dans le match.

Le FCL ne démérite pas en seconde période, mais se fait avoir sur une incompréhension entre l'entrant Trevoh Chalobah et le pauvre Mendes, ce dernier faisant de nouveau faute dans la surface sur Mauro Icardi pour le doublé du Ney (1-2, 58e). Face à ce Paris petit, mais cruel et qui ne fait pas grand-chose du ballon, les hommes de Christophe Pélissier ne baissent pas les armes à l'image d'Enzo Le Fée (65e). Pour le spectacle, il faut attendre les 20 dernières minutes pour voir le club de la capitale cadrer dans le jeu (Icardi, 73e).

Paris pense avoir verrouillé l'écurie morbihannaise, mais Terem Moffi et Yoane Wissa sont sortis du banc et combinent, l'ancien Ajaccien concluant au terme d'un joli rush (2-2, 80e). Layvin Kurzawa (84e) puis Kylian Mbappé (86e) ne sont pas loin de calmer tout le monde dans la foulée, puis Andreaw Gravillon manque par deux fois de faire basculer le match sur coup franc. Mais c'est Moffi, que l'on a laissé s'échapper dans le temps additionnel, qui envoie Lorient au paradis sur le gong (3-2, 90e+1), comme dans un rêve. Ça en aurait fait, des gens heureux de s'être rendus au Moustoir cette semaine.

