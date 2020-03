Les Sénégalais Sadio Mané, avec Liverpool, et Idrissa Gana Guèye, avec le Paris Saint-Germain, se sont compliqué la tâche, en concédant des défaites respectivement contre l’Atlético Madrid (1-0) et Dortmund (2-1) à l’aller. Ils sont donc tenus de sortir le grand jeu pour se qualifier en quarts de finale, ce soir, en matches comptant pour les 8es de finale retour de la Ligue des champions.

La manche retour des 8es de finale de la Ligue des champions de l’Uefa se poursuit ce mercredi. Cette soirée de Coupe d’Europe des clubs sera décisive pour certaines équipes, notamment Liverpool de Sadio Mané et le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye. Ces deux Sénégalais ont vécu l’amertume, lors de la phase aller, respectivement contre l’Atlético Madrid (1-0) et Dortmund (2-1). Les formations anglaise et française sont donc condamnées à sortir le grand jeu, ce soir, pour renverser la tendance.

Les Reds face au mur madrilène

Champion d’Europe en titre, le club anglais s’est cassé le nez (1-0) lors de son retour au stade Wanda Métropolitano, où Sadio Mané et ses coéquipiers avaient décroché leur 6e titre de Ligue des champions, en finale contre Tottenham (2-0). Pour passer en quarts de finale, les Reds devront s’imposer sur leur terrain avec un écart d’au moins deux buts.

Le leader de la Premier League, ayant encaissé très tôt (4e) un but de Saul, n’avait pu revenir au score, malgré son trio de feu, Mané-Firmino-Salah. Les hommes de Jorgen Klopp avaient d’ailleurs eu du mal à encaisser ce coup dur. La semaine suivante de la désillusion à Madrid, ils ont remporté difficilement, sur un score étriqué (3-2), à Anfield, le match décalé de la 27e journée contre West Ham. Mais le week-end suivant, le club de la Mersey n’a pas su éviter le pire. Car Liverpool a essuyé son premier revers en championnat et perdu son invincibilité. Trois jours plus tard, il a concédé une autre défaite face à Chelsea (2-0) en huitièmes de finale de la Fa Cup (Coupe d’Angleterre). Heureusement, les champions d’Europe en titre se sont donné un bol d’air le week-end dernier, en venant à bout de Bournemouth, avec un Sadio Mané étincelant, auteur d’une passe décisive sur l’égalisation de Mohamed Salah et du but de la victoire (2-1). Ce succès avait d’ailleurs ravi le technicien allemand qui a bien apprécié la solidarité entre ses attaquants et l’apport du public d’Anfield.

Klopp espère pouvoir compter sur ces deux aspects pour renverser les Colchoneros. La patte salvatrice du Sénégalais pourrait encore faire la différence, ce soir.

Pour leur part, les hommes de Diego Simeone n’ont pas crevé l’écran, après leur grand coup réussi face aux Anglais. Lors de leurs trois derniers matches en Liga, l’Atlético Madrid n’a obtenu qu’une victoire (3-1 contre Villarreal) et deux nuls (face à l’Espanyol Barcelone, 1-1, et le FC Séville, 2-2). Mais les Madrilènes ont un but d’avance et le clean-sheet à domicile peut valoir son pesant d’or. Le club espagnol, réputé pour son bloc défensif très solide, dispose d’éléments capables de profiter des espaces que les Reds pourraient laisser. En plus, la défense de Liverpool n’affiche pas la grande forme ces derniers temps (9 buts encaissés en 5 rencontres, toutes compétitions confondues, soit 1,8 but par match).

Le PSG pour stopper la locomotive ‘’jaune-noire’’

En se rendant en Allemagne, Idrissa Gana Guèye et le Paris Saint-Germain espéraient décrocher un résultat positif face au Borussia Dortmund. Mais c’était sans compter avec l’explosif jeune prodige norvégien Erling Haaland, qui a planté un doublé pour la victoire (2-1) du BvB, malgré l’égalisation de Neymar. Les Parisiens peuvent néanmoins se réjouir d’avoir pu marquer un but à l’extérieur.

Ce résultat est très important, dans la mesure où les hommes de Thomas Tuchel peuvent se qualifier sur une victoire par la plus petite des marques (1-0). Pour cela, Gana Guèye et les siens doivent être bien inspirés devant les buts adverses et être solides derrière.

Mais le club de la capitale va devoir se départir de son public du Parc des Princes, à cause de la mesure du huis clos, conséquence de la pandémie du coronavirus. Les champions de France pourraient également jouer sans l’un de leurs attaquants vedettes Kylian Mbappé, qui a réalisé un triplé lors du choc contre Lyon (5-1) en Ligue 1. Le jeune international français, auteur de la passe décisive sur le but égalisateur de Neymar à l’aller, annoncé malade ces derniers jours, est ‘’toujours cloué au lit à son domicile, victime d'une angine, de maux de gorge et de fièvre’’, selon le quotidien ‘’Le Parisien’’. Mais le PSG pourra compter sur le reste de son armada avec sa star brésilienne aux manettes.

Le résultat de ce match sera également décisif pour l’avenir du technicien allemand sur le banc parisien. Déjà critiqué pour ses choix par de nombreux spécialistes français, Tuchel, qui a échoué l’année dernière à ce stade de la compétition, face à Manchester United, joue aussi gros ce soir.

LOUIS GEORGES DIATTA