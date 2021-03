Le match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 28e journée de Ligue 1 française, mettra aux prises deux Sénégalais, à savoir Youssouf Sabaly et Idrissa Gana Guèye. Un autre choc entre Lions se déroulera à Strasbourg, qui accueille Monaco, entre Habib Diallo et Krépin Diatta.

La Ligue 1 française joue sa 29e journée, ce soir. Selon les affiches au programme, beaucoup d’entre elles opposeront plusieurs joueurs sénégalais. Il s’agit notamment du match entre Bordeaux de Youssouf Sabaly et le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye. Le FC Metz et sa cohorte de Sénégalais, Opa Nguette, Pape Matar Sarr, Lamine Guèye et Pape Ndiaga Yade, accueillent Angers de Sada Thioub. Alors que Krépin Diatta et les Monégasques se rendent sur le terrain de Strasbourg d’Habib Diallo et Bingourou Kamara.

Deuxième (57 pts), à deux points du leader Lille (59 pts), le Paris Saint-Germain compte revenir à la tête du classement avec une victoire de son déplacement au stade Matmut Atlantique de Bordeaux (11e, 33 pts). Pour cela, les Parisiens devront croiser les doigts pour un faux-pas des Dogues qui affrontent sur leur terrain l’Olympique de Marseille de Pape Guèye et Cheikh Bamba Dieng. ‘’Nous devrons gagner contre les Girondins’’, a martelé le coach parisien. Ce match marquera le retour de Mauricio Pochettino à Bordeaux en tant coach, après son passage en tant que joueur. ‘’Ce sera très spécial pour moi, parce qu’après y avoir joué il y a 17 ans, je ne suis jamais retourné à Bordeaux. C’est un club incroyable. C’est une autre finale pour nous. Ce match aura une saveur particulière pour moi’’, a confié le technicien argentin hier, en conférence de presse d’avant-match. Ce seront également les retrouvailles entre Gana Guèye et Sabaly, deux coéquipiers en sélection nationale qui devront défendre ce soir les couleurs de leurs clubs respectifs. Le latéral droit sénégalais et ses compères de la défense devront garder solidement leur camp pour éviter un troisième revers successif. Les Girondins n’ont pas gagné depuis six rencontres (cinq défaites et un nul).

Habib Diallo face à Krépin Diatta

Engagée sur une pente ascendante depuis le début de l’année, l’AS Monaco (4e, 55 pts) va se rendre sur le terrain de Strasbourg (15e, 30 pts). Les Monégasques vont tenter de maintenir leur invincibilité (12 matches, 11 victoires et 1 nul) en championnat. Les hommes Nico Kovac ont enchainé une série e deux victoires, dont une sur le PSG (2-0) lors de la 26e journée. Ce sera aussi une occasion, pour la nouvelle recrue du club du Rocher, Krépin Diatta, de retrouver Habib Diallo et Bingourou Kamara, ses coéquipiers en sélection nationale. Mais ces derniers et leurs coéquipiers ne vont pas faciliter la tâche aux Monégasques. Les Alsaciens, qui ont concédé deux nuls successifs, ont besoin de renouer avec la victoire pour s’éloigner de la zone de relégation. L’attaquant strasbourgeois, qui compte 7 réalisations, n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le début du mois d’août.

Le FC Metz (5e, 41 pts) et ses Sénégalais Opa Nguette, Pape Matar Sarr, Lamine Guèye et Pape Ndiaga Yade reçoivent Angers (10e, 36 pts) de Sada Thioub. Pour ce match, le duel sur le terrain entre Sénégalais n’aura pas lieu, du fait de l’indisponibilité de Thioub blessé à la cheville. Nguette, également, va manquer cette partie pour cause de blessure à la cuisse.

LOUIS GEORGES DIATTA