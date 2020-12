Habib Diallo a contribué à la large victoire (4-0) de Strasbourg, hier, face au FC Nantes, en inscrivant son 4e but de la saison. Mbaye Diagne en a fait de même, lors du succès (3-0) de Galatasaray contre Hatayspor.

Les Sénégalais évoluant dans les championnats européens ont connu diverses fortunes, le week-end dernier. Certains comme Habib Diallo et Mbaye Diagne se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Après deux journées de disette, le Racing club de Strasbourg a renoué avec la victoire, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Très convaincant, Strasbourg a humilié le FC Nantes (4-0) à la Beaujoire et remporté haut la main ce match entre deux équipes en difficulté, ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. L’attaquant sénégalais a participé au festival de buts de sa formation, en inscrivant sa 4e réalisation de la saison.

Offensifs et entreprenants, les Alsaciens monopolisaient le ballon et voyaient rapidement leurs efforts récompensés, lorsque Girotto effectuait un mouvement du bras pour contrer une déviation de Chahiri. Penalty ! Liénard se chargeait de le transformer en prenant Lafont à contre-pied (0-1, 16e). D'abord sonnés, les Canaris commençaient à réagir, mais ils étaient fauchés dans leur élan sur un but de Diallo en deux temps, sur corner (0-2, 34e).

Mal-en-point, les Nantais ne parvenaient pas à profiter du placement nettement plus bas des visiteurs, au retour des vestiaires. Et ce sont au contraire les hommes de Thierry Laurey qui restaient les plus dangereux. Après une nouvelle alerte sur un tir de Thomasson passé juste à côté, Ajorque obtenait un penalty, après une charge de Corchia et se faisait justice en prenant Lafont à contre-pied (0-3, 78e). Le buteur centrait ensuite en retrait pour Zohi qui enfonçait le clou (0-4, 84e).

Cette victoire permet au RC Strasbourg de sortir de la zone de relégation (17e, 10 pts) et de se relancer dans la course pour le maintien.

Pour sa part, Mbaye Diagne continue de surfer sur la bonne vague. L’ancien joueur de Kasimpasa enchaine les buts, depuis le déblocage de son compteur il y a deux semaines. Après son triplé de la journée précédente face à Rizespor (3-0), il a inscrit ce samedi son 5e but de la saison, à une longueur du meilleur buteur de la Super Lig turque, Davidson (Alanyaspor). Il a ouvert le score (32e) lors de la victoire de Galatasaray (3-0) face à Hatayspor. Mbaye Diagne a rendu hommage à l’ancien milieu de terrain des Lions, Pape Bouba Diop, décédé le 29 novembre en France et inhumé ce samedi à Rufisque. Après son but, l’attaquant sénégalais a brandi un maillot aux couleurs du Sénégal floqué du n°19 du défunt. Il avait auparavant porté ce même maillot lors de l’échauffement avant l’entame du match.

Papiss Demba Cissé décisif

Fenerbahçe renoue avec la victoire, après sa défaite (3-4) amère à domicile, la journée passée face à Besiktas. Le Fener s’est imposé (2-0), hier, sur le terrain Denizlispor. C’est Papiss Demba Cissé qui a montré la voie du succès à ses coéquipiers, en ouvrant le score dès la 9e mn de jeu. C’est Gonul qui marque le but du succès, à cinq minutes de la fin de la première période.

Malgré ses 35 ans, l’ancien buteur des Lions garde de beaux restes et continue à semer la terreur dans les défenses adverses. Il en est à sa 3e réalisation depuis le début de la Super Lig turque.

LOUIS GEORGES DIATTA