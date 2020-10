Les championnats européens de football reprennent, ce week-end, après la trêve internationale occasionnée par la fenêtre Fifa du mois d’octobre. Si la plupart des joueurs sénégalais vont retrouver les pelouses avec leurs clubs respectifs, comme Sadio Mané, guéri de la Covid-19, ce ne sera pas le cas pour Edouard Mendy de Chelsea, blessé.

Après plus d’une semaine de trêve internationale du fait de la fenêtre Fifa du mois d’octobre, les championnats européens vont reprendre du service. Les Sénégalais, pour la plupart, vont rechausser les crampons sous les couleurs de leurs clubs respectifs. Parmi ceux-ci, on note surtout le retour de Sadio Mané dans le groupe. L’attaquant de Liverpool (5e, 9 pts), qui a raté le rendez-vous avec la sélection nationale pour cause de Covid-19 sera du voyage à Goodison Park, ce samedi, pour affronter Everton, actuel leader du championnat anglais (12 pts).

C’est également le cas pour la nouvelle recrue de Jorgen Klopp, Thiago Alcantara, lui aussi testé positif au nouveau coronavirus. L’entraineur des Reds espère retrouver ses deux joueurs dans la plénitude de leur forme. ‘’Ils ont repris les entrainements depuis 5 à 6 jours. Ils avaient tous les deux l’air vraiment bien, pour être honnête. Les garçons sont déjà prêts. Ils ont toujours une forme correcte, donc ça devrait aller’’, a-t-il assuré. Des évaluations sont faites tous les jours sur leur situation, a fait savoir le technicien allemand. ‘’Nous avons nos mesures spécifiques, comment nous le faisons avec la fréquence cardiaque et comment nous pouvons mesurer s'ils sont plus fatigués que d'habitude et des trucs comme ça.’’ Le technicien allemand pourra surement compter sur ces deux éléments pour redresser la pente et faire oublier la gifle prise la journée précédente face à Aston Villa.

Par contre, Edouard Mendy, blessé à la cuisse à l’entrainement en sélection nationale, il y a une semaine, ne sera pas de la partie pour la réception de Southampton (11e, 6 pts), ce samedi. Le nouveau portier des Blues avait effectué son baptême du feu en Premier League par un clean-Sheet avec la victoire (4-0) de Chelsea (7e, 7 pts) contre Crystal Palace. L’entraineur des Blues veut récupérer son gardien de but dans les plus brefs délais. ‘’Mendy ne sera pas en forme pour ce match, mais nous espérons qu'il ne sera pas absent trop longtemps’’, a déclaré Franck Lampard, en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

Sidy Sarr, qui s’est blessé lors du match amical perdu (3-1) par le Sénégal face au Maroc, n’a pas pris part à la lourde défaite (4-0) de son club, Nîmes, à domicile, face au Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye. Le milieu de terrain des Lions a joué toute la partie, ce vendredi, dans l’entrejeu parisien.

Sada Thioub face à Opa Nguette

Le FC Metz (15e, 7 pts) va devoir poursuivre le championnat sans son meilleur buteur (six réalisations), Ibrahima Niane, qui sera absent plusieurs mois. L’attaquant sénégalais a été victime d’une rupture des ligaments croisés, jeudi dernier. Opa Nguette et ses coéquipiers effectueront un déplacement sur le terrain d’Angers (12e, 9 pts) où il retrouvera son coéquipier en sélection nationale, Sada Thioub. Les Messins vont essayer de poursuivre leur bonne prestation (3-1) contre Lorient sans leur buteur phénomène qui avait d’ailleurs réalisé un triplé. Alors que Thioub et sa bande vont tenter de faire oublier la raclée (6-1) concédée au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain.

Après son baptême du feu en sélection nationale, Bingourou Kamara, et Habib Diallo, nouvellement recruté par le club alsacien, vont retrouver leur club, Strasbourg (18e, 3 pts), pour une opération relance. Les Strasbourgeois, qui sont sur une mauvaise pente (3 défaites successives), reçoivent Lyon, ce dimanche. Alors que Reims (19e, 2 pts) de Boulaye Dia accueille Lorient (17e, 4 pts) ce samedi. Les Reimois, qui ont du mal à trouver la bonne dynamique (quatre défaites et deux nuls en six rencontres), vise une première victoire sur sa pelouse pour rebondir.

LOUIS GEORGES DIATTA