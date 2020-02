Recrue hivernale de Nîmes Olympique, Moussa Koné a réussi son entrée en matière avec sa nouvelle formation. L’ancien attaquant de Dakar Sacré-Cœur, entré en jeu en seconde période (58e), a inscrit le 3e but des Crocos, lors de leur victoire (1-3) face à l’OGC Nice, ce samedi.

Nîmes Olympique a enregistré sa troisième victoire d’affilée en championnat. Les Crocos ont battu l’OGC Nice sur le score de 3 buts à 1, avec ses deux Sénégalais Sidy Sarr, titulaire au milieu de terrain, et Moussa Koné. Ce dernier n’a pas mis du temps à se mettre en valeur dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, ce samedi, en match comptant pour la 24e journée de Ligue 1. L’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur, entré en jeu à la 58e mn à la place de Philippoteaux, auteur du 2e but nîmois (53e), a largement contribué à la victoire (1-3) de sa nouvelle formation face aux Niçois, en inscrivant son premier but sous le maillot nîmois dans les arrêts de jeu (90e+1).

‘’Premier match, premier but pour Moussa Koné’’, a réagi le club via un tweet. Pour sa part, le jeune attaquant sénégalais s’est réjoui de la bonne entame de sa nouvelle aventure dans l’élite du football français. ‘’Très heureux d’avoir fait mes débuts avec le Nîmes Olympique et d’avoir marqué mon premier but en Ligue 1 Conforama. Une belle victoire pour couronner le tout. Merci à tout le monde pour le soutien’’, a réagi Moussa Koné sur son compte Tweeter.

Avec ses 24 pts, Nîmes (18e) entrevoit de plus en plus le bout du tunnel. Les Nîmois sont à une longueur du premier non relégable, Dijon (17e, 25 pts). Ils pourraient sortir de la zone de relégation dès la prochaine journée, avec la réception d’Angers (14e, 28 pts).

Malgré cette bonne dynamique, le coach des Crocos reste prudent, même s’il a salué l’engagement de ses joueurs qui, selon lui, ‘’s'accrochent et ne lâchent pas’’. ‘’On a pris 12 points sur les matches aller. On vient d'en prendre 12 en six matches, dont trois victoires consécutives. Mais on est toujours barragistes. Le chemin est encore long. Il ne faut pas s’arrêter’’, a déclaré Bernard Blaquart en conférence d’après-match.

Avec cette entrée en matière réussie, Moussa Koné pourrait gagner plus de temps de jeu dans les semaines à venir. Surtout si Romain Philippoteaux, meilleur buteur de Nîmes Olympique (5 buts) ne parvient pas à se remettre de sa blessure sur un tacle dangereux du Niçois Hichem Boudaoui, qui a d’ailleurs été expulsé (49e).

Niane buteur, retour malheureux pour Koulibaly

Le FC Metz a chuté à domicile face aux Girondins de Bordeaux, ce samedi, sur le score de 2 buts à 1. Avec ce revers, les Grenats sont classés loin dans la moitié du tableau de classement (16e, 27 pts). C’est une soirée mi-figue, mi-raisin pour Ibrahima Niane, auteur de l’unique but messin dans ce match. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a ouvert le score pour le club de la Moselle dès la 2e mn de jeu. Le Sénégalais peut s’estimer heureux d’avoir débloqué son compteur-buts coincé à 2 réalisations depuis plus de deux mois. Le dernier but de Niane remonte au 7 décembre dernier, lors de la défaite (4-1) sur le terrain de l’OGC Nice.

Par contre, Kalidou Koulibaly n’a pas vécu les mêmes sensations que son compatriote, à l’occasion de son retour à la compétition hier, après plus d’un mois d’absence pour cause de blessure. Le défenseur central des Lions a plutôt vécu une journée cauchemardesque face Lecce. Titularisé dans l’axe de la défense avec Maksimovic, Koulibaly n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Le Napoli a perdu sur son terrain par 3 buts à 2, en match comptant pour la 23e journée de Serie A.

L’équipe de Babacar Khouma, blessé, met fin à une série de deux succès d’affilée des hommes de Gennaro Gattuso.

LOUIS GEORGES DIATTA