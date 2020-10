Nouveau rempart des Blues, Edouard Mendy va livrer sa première confrontation avec une des équipes du ‘’Big Five’’ de la Premier League, lors du déplacement de Chelsea à Old Trafford pour y défier Manchester United.

Edouard Mendy va retrouver le championnat anglais, après avoir fait son come-back dans les cages de Chelsea (8e, 8 pts) en Ligue des champions en milieu de semaine. Le portier des Lions avait effectué son baptême du feu en Premier League, il y a une dizaine de jours, lors de la large victoire (4-0) des Blues face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Il avait même réalisé son premier ‘’clean sheet’’ avec sa nouvelle formation.

Mais ce week-end, l’ancien joueur du Stade Rennais va livrer son premier grand test dans l’antre d’un des locataires du ‘’Big Five’’, Manchester United. Franck Lampard et ses hommes se rendent à Old Trafford pour y affronter les Red Devils, ce samedi, pour le compte de la 6e journée. C’est donc une occasion pour Edouard de montrer, comme il le dit, ‘’qu’ils (les dirigeants et le staff technique, NDLR) avaient raison de s’intéresser à moi et de m’avoir amené au club’’.

L’ancien gardien de but de Reims est ‘’conscient’’ des attentes placées en lui, mais ne va pas se ‘’mettre la pression’’ et ‘’se comparer aux légendes’’ qui ont joué dans le club londonien comme Petr Cech. ‘’Je viens juste d’arriver. Donc, mon objectif est de continuer à progresser et lorsque le coach me le demande, de m’assurer que je suis là pour l’équipe et d’aider à sa réussite’’.

Après seulement trois apparitions (une en Coupe de la Ligue, une autre en Premier Ligue et en Ligue des champions), le moins qu’on puisse dire est que les débuts de Mendy ont convaincu Lampard qui voit en lui un joueur doté de ‘’personnalité et de caractère’’.

Mais Edouard Mendy et ses coéquipiers devront faire preuve de caractère, ce samedi, face à Manchester United. Malgré sa 15e place (6 pts) avec un match en moins, les Mancuniens restent un sacré client en Premier League. Déjà larges vainqueurs (4-1) face à Newcastle, la journée précédente, les hommes d’Ole Gunnar Solskjær seront super motivés, après leur remarquable performance contre le Paris Saint-Germain (1-2) au Parc des Princes, mardi dernier en C1. Et cela, Franck Lampard le sait. ‘’C’est une équipe de qualité, avec des individus de qualité et une organisation de qualité, et nous l’avons vu à Paris en milieu de semaine’’.

Par ailleurs, le club londonien cherche à mettre fin à une disette de sept ans sur le terrain de Man. U. La dernière victoire de Chelsea à Old Trafford remonte à mai 2013. La saison dernière, l'équipe de Solskjær s’est imposée en aller et retour en Premier League, avec une large victoire (4-0) à Manchester (2-0 à Stamford Bridge).

Mané et les Reds en quête de relance

Le début de saison de Liverpool (3e, 10 pts) n’est pas des plus reluisants. Le champion d’Angleterre peine à retrouver son niveau de jeu des deux dernières années. Après avoir échappé de justesse avec une victoire étriquée (0-1) face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, les hommes de Jurgen Klopp ont besoin de renouer avec le succès en Premier League où ils sont restés deux journées sans victoire (une défaite et un nul).

Sadio Mané et ses coéquipiers ont l’occasion, ce samedi, de relancer leur saison, lors de la réception de Sheffield United (19e, 1 pt). Les Reds partent largement favoris face aux Blades qui trainent à l’avant-dernière place. Les hommes de Chris Wilder ont perdu leurs quatre premiers matches avant d’arracher leur premier point la journée précédente contre Fulham (1-1). Les hommes de Klopp ont remporté la double confrontation contre Sheffield la saison passée. Sadio Mané avait même donné la victoire (2-0) à son équipe en inscrivant le 2e but, après l’ouverture du score par Mohamed Salah.

Habib Diallo attendu à Brest

Fraichement transféré à Strasbourg en provenance du FC Metz, Habib Diallo s’est mis très vite dans le bain avec le club alsacien. Le Sénégalais s’est signalé dès son premier match, le week-end dernier, contre Lyon. Dès son entrée de jeu (à la 37e minute à la place de Carole), pendant que ses nouveaux coéquipiers prenaient une déculottée, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot leur a redonné un nouveau souffle. Il a réduit le score (3-1) avant la pause (44e). En seconde période, Aholou inscrit le second but des Strasbourgeois, qui ont malheureusement perdu sur le score de 3 buts à 2.

Ce dimanche, les Alsaciens se déplacent sur le terrain de Brest (13e, 9 pts). L’international sénégalais sera d’un grand apport pour sa nouvelle formation, Strasbourg (18e, 3 pts) qui cherche à renouer avec la victoire (trois défaites successives) pour sortir de la zone rouge.

LOUIS GEORGES DIATTA