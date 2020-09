Ismaïla Sarr suscite de plus en plus de convoitise en Premier League, si on en croit les médias anglais. En plus de Liverpool qui voit le joueur de Watford comme une bonne doublure à ses ailiers, il y a Manchester United qui veut s'aligner sur ce dossier. Pour sa part, son compatriote Édouard Mendy pourrait débarquer à Chelsea incessamment.

Relégué en Championship avec Watford, Ismaïla Sarr pourrait revenir cette saison en Premier League. L’ailier des Hornets fait l’objet d’une grande convoitise de la part de certains cadors du championnat d’élite anglais. Annoncé sur les traces du jeune international sénégalais de 22 ans, Liverpool envisage sérieusement de s’attacher les services de l’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot de Déni Birame Ndao, si on en croit les médias anglais.

Selon le ‘’Daily Mail’’, ‘’Liverpool s’est renseigné sur Ismaïla Sarr et a discuté de sa situation avec Watford’’. Même si ‘’aucune offre n’a encore été faite’’, les Reds ‘’considèrent sérieusement’’ le joueur comme une option de doublure pour leurs deux ailiers Sadio Mané et Mohamed Salah. L’ex-Grenat aurait tapé dans l’œil de Jorgen Klopp, lors de la victoire retentissante (3-0) de Watford contre le champion en titre. Il a été le bourreau des Reds en inscrivant un doublé et servi une passe décisive.

Mais Liverpool n’est pas la seule écurie anglaise à s’intéresser à l’ancien attaquant du Stade Rennais. Selon Maxifoot.fr, qui cite le journal britannique ‘’The Independent’’, Manchester United s’est aligné sur le joueur des Hornets, après l’échec sur le dossier Jadon Sancho. ‘’Les Red Devils souhaitent booster leurs ailes, grâce à la vitesse et la palette technique du Messin de formation’’. Mais ce dossier ne serait pas facile pour les prétendants de Sarr. Car Watford aimerait récupérer 40 millions d’euros dans la transaction, soit 10 millions de plus que la somme déboursée l’année dernière pour le transfert du joueur en provenance de Rennes.

Maxifoot estime que ‘’ce dossier devrait animer la fin du mercato outre-Manche’’.

Edouard Mendy tout proche de Chelsea

Le transfert d’Edouard Mendy à Chelsea se précise de jour en jour. Le portier du Stade Rennais pourrait, si tout se passe bien, rejoindre Londres dans les heures à venir, si on en croit son entraineur. Lors d’une conférence de presse, ce vendredi, le coach des Rouges et Noirs a fait savoir un plus sur la situation de l’international sénégalais. Julien Stéphan a confirmé des contacts entre son gardien et Chelsea en vue d’un transfert estival, mais aussi démenti l’idée d’un accord déjà trouvé. ‘’On ne s’en est pas caché. Il y a des discussions entre les deux clubs ; il y a des discussions entre Edouard et Chelsea. Pour l’instant, ça n’a pas encore abouti’’.

Selon ses propos, la situation pourrait se décanter incessamment. ‘’Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les 48 heures pour sa situation personnelle. Il est au moins apte à reprendre normalement l’activité football. Je ne sais pas s’il rejouera pour Rennes, mais psychologiquement, il est très bien’’, a assuré le technicien breton.

Les déclarations de Stéphan montrent à suffisance que le point d’achoppement réside entre les deux clubs. La formation londonienne a déjà fait une première offre au Stade Rennais avant d’en faire une seconde de 22 millions d’euros plus 6 en option. Cette somme est proche de l’exigence de 30 millions d’euros de Rennes, ce qui laissait déjà croire en un départ très proche de l’ancien portier du Stade de Reims.

Du côté du joueur, des informations font état d’un accord avec les dirigeants de Chelsea sur la durée de son contrat. La presse anglaise parle d’un bail longue durée (5 ans) assorti d’un salaire pratiquement multiplié par 3.

LOUIS GEORGES DIATTA