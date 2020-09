Priorité de Chelsea durant ce mercato d’été, Edouard Mendy se rapproche de plus en plus de Londres. Selon le média anglais ‘’The Athletic’’, les Blues seraient très confiants sur l’avancement de ce dossier et espèrent un accord avec les Bretons, cette semaine.

La piste menant Edouard Mendy à Chelsea se précise de plus en plus. Les discussions dans ce dossier se seraient accélérées durant ces derniers jours, selon ‘’The Athletic’’. Le site sportif anglais estime que les dirigeants du club londonien sont confiants quant à la suite des négociations pour enrôler le portier du Stade Rennais. ‘’Chelsea est de plus en plus convaincu qu’il est sur le point de conclure un accord avec Rennes, pour le gardien Edouard Mendy’’, a écrit le média anglais qui tiendrait de ses sources que ‘’les discussions progressaient bien’’ et que la signature de l’international sénégalais pourrait être officialisée dans la semaine.

Après une première offre rejetée par les Rennais, les Blues ont présenté un nouveau chèque de 20 millions d’euros. Mais les Bretons avaient demandé plus. Le président Nicolas Holveck espère pas moins de 25 millions d’euros pour libérer son attaquant. Ce qui avait ralenti les choses pendant un moment. Mais depuis quelques jours, d’après ‘’Onze Mondial’’, les deux clubs seraient déjà entrés en discussions et qu’un accord de transfert de 18 millions de livres (environ 20,06 millions d’euros) pourrait être ficelé.

N’ayant pas obtenu satisfaction de son portier espagnol acheté à 80 millions d’euros en provenance de l’Athletic Bilbao, il y a deux saisons, Franck Lampard s’active à trouver un concurrent, voire un remplaçant à Kepa Arrizabalaga (25 ans). Les pensionnaires de Stamford Bridge avaient misé sur plusieurs cibles dont le Camerounais André Onana (Ajax Amsterdam) et le sociétaire de Lille Mike Maignan. Même si la piste Edouard Mendy reste la priorité du moment, les médias annoncent une autre possibilité pour le coach des Blues.

A en croire mercatofootanglais.com, Chelsea aurait décidé de se positionner aussi sur le portier du Milan AC. Gianluigi Donnarumma, désireux d’obtenir une revalorisation salariale, refuse de signer un nouveau contrat, alors que celui-ci se termine en 2021. ‘’Selon le média anglais ‘’TeamTalk’’, le club londonien pourrait même proposer Kepa Arrizabalaga en échange.

Pour le moment, la piste menant à Edouard Mendy reste chaude. Mais si le Milan AC accepte un bon prix pour son gardien, la donne pourrait changer du côté de Stamford Bridge’’, a écrit mercatofootanglais.com.

Edouard Mendy est lié à Rennes jusqu’en 2023. Le natif de Montivilliers a disputé 33 matches, dont 13 clean-sheet, pour sa première saison en Bretagne (24 en Ligue 1, 5 en Coupe de France, 4 en Ligue Europa) et accroché avec ses nouveaux coéquipiers une qualification historique pour la phase de poules de la Ligue des champions.

Mbaye Diagne poussé vers la sortie

Déjà de retour de prêt à Bruges, Mbaye Diagne pourrait quitter Galatasaray dès cet été. L’attaquant sénégalais serait placé sur le marché des transferts par son club. Selon les informations des médias turcs, les dirigeants de la formation stambouliote, désireux de renforcer leur milieu de terrain, sont dans l’obligation de vendre des joueurs pour renflouer leurs caisses. Dans l’incapacité de trouver preneurs pour Ryan Babel et Younes Belhanda, ils ont décidé de mettre en vente l’ancien joueur de Kasimpasa. La presse turque soutient détenir des informations selon lesquelles la direction de Galatasaray, ‘’qui doit trouver une somme de 5 à 6 millions d'euros pour le milieu de terrain, tente de trouver une solution en vendant Diagne’’.

Le Sénégalais devrait donc se séparer des ‘’Rouges et Jaunes’’, si une ‘’bonne offre était faite’’ pour lui. Mbaye Diagne a rejoint Galatasaray en janvier 2019, en provenance de Kasimpasa où il avait fait parler la poudre avec 20 buts. Avec ses statistiques remarquables, l’attaquant des Lions a été très sollicité. Mais c’est le club de la capitale turque qui a su se montrer convainquant en mettant sur la table de Kasimpasa 12 millions d’euros et l’attaquant Eren Derdiyok. Diagne a signé un contrat de quatre ans et demi pour un salaire annuel de 2,3 millions d’euros. A la fin de la saison, Galatasaray, insatisfait de ses prestations et n’ayant pas pu le vendre, l’a transféré à Bruges sous forme de prêt. Mais l’aventure belge s’est avérée décevante pour le Sénégalais, qui n’a joué que 6 matches et inscrit 4 buts.

LOUIS GEORGES DIATTA