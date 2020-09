Le portier de Rennes est désormais un joueur de Chelsea. L’international sénégalais a officiellement signé, hier, chez les Blues, un contrat de 5 ans, pour un montant de 25 millions d’euros, un record pour un gardien de but en provenance de la Ligue 1 française.

Edouard Mendy à Chelsea, c’est fait ! Le Stade Rennais et le club londonien ont officialisé, hier, le transfert de l’international sénégalais. Le gardien a passé sa visite médicale, ce mercredi, avant de signer son contrat dans la foulée, hier. Il quitte donc la Bretagne un an seulement après son arrivée en provenance de Reims. ‘’L’international sénégalais a signé un contrat de cinq ans à Stamford Bridge et rivalisera avec Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero pour une place de titulaire dans les cages la saison à venir’’, a informé le club anglais sur son site officiel.

Les Rennais, pour leur part, ont annoncé le départ de leur joueur par une note de reconnaissance. ‘’Le Stade Rennais FC et le Chelsea FC ont trouvé un accord pour le transfert d’Édouard Mendy, au club depuis le 6 août 2019. Le portier du Sénégal aura joué 34 matches, toutes compétitions confondues, avec les Rouge et Noir. Merci pour tout Edou !’’.

Les deux formations se sont entendues pour un montant de l’ordre de 25 millions d’euros. Ce qui est un record pour un gardien en provenance de Ligue 1. Mendy emprunte la même trajectoire que Petr Cech, qui a rejoint Chelsea en 2004, pour un chèque de 14,3 millions d’euros. Le Tchèque, devenu conseiller technique au sein du club, a joué un rôle déterminant sur ce dossier. Très vite, les dirigeants londoniens ont fait du portier sénégalais leur priorité à ce poste, pour ce mercato d’été, comme l’a confirmé Marina Granovskaia, Directrice de Chelsea et bras droit du propriétaire Romain Abramovitch. ‘’Dès que Petr Cech et notre équipe technique ont identifié Edouard comme le gardien de but le plus approprié pour compléter notre groupe existant, il n’y avait qu’un seul joueur que nous voulions faire venir. Edouard arrive après une saison de véritable succès avec Rennes. Il est ambitieux pour encore plus, et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre club’’.

Une place de titulaire à prendre

Après sa signature de contrat, l’ex-portier de Reims a exprimé sa joie de rejoindre la capitale anglaise. ‘’Je suis tellement excité de rejoindre Chelsea. C’est un rêve pour moi de faire partie de cette équipe et de travailler avec Frank Lampard. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et de commencer’’.

Déçu des prestations de son portier espagnol Kepa Arrizabalaga (25 ans) acheté à 80 millions d’euros en provenance de l’Athletic Bilbao, il y a deux saisons, Chelsea lui a trouvé un concurrent, voire un remplaçant. Mais la place de numéro un ne sera pas donné sur un plateau d’argent à Edouard Mendy, comme l’a bien annoncé le club sur son site officiel. Il devra travailler dur et démontrer ses qualités au staff technique des Blues pour la gagner. Car, malgré ses prestations décevantes, le gardien de but espagnol compte bien se battre pour garder sa place.

Il peut même compter sur le soutien de son coach. ‘’Nous devons continuer à travailler ; Kepa doit continuer à travailler. Il doit avoir du soutien autour de lui, c'est très clair, en particulier de ma part’’, a déclaré Lampard après la défaite (2-0) contre Liverpool, dimanche dernier. Une boulette de l’ancien de Bilbao a permis à Sadio Mané de marquer son deuxième but de la soirée. Edouard Mendy devrait s'entraîner individuellement avec les Blues en fin de journée, ce jeudi, et participer aujourd’hui à sa première séance collective avant le déplacement à West Bromwich Albion, demain samedi, pour le compte de la 3e journée de Premier League.

Après trois ans à Reims, Mendy a rejoint Rennes l’été 2019. Lors de sa première campagne à Roazhon Park, le gardien de 1m97 a réalisé 13 ‘’clean sheets’’ et n’a concédé que 31 buts, en 33 matchs, avant la fin de la saison prématurément arrêtée, en raison de la pandémie de coronavirus. Il a aidé Rennes à se qualifier pour la Ligue des champions, pour la première la saison, le club français ayant terminé 3e de la Ligue 1. Mendy a déjà une expérience des compétitions de clubs européens à son actif, après avoir disputé quatre matches de Ligue Europa la saison dernière.

LOUIS GEORGES DIATTA