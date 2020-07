La Fifa et le Qatar ont officialisé, hier, le calendrier de la prochaine Coupe du monde. L’édition 2022, dont le démarrage est prévu le 21 novembre, sera la première organisée hors été et réduite à 28 jours.

Le controversé Mondial Qatar-2022 aura lieu finalement en automne, du 21 novembre au 18 décembre. L’information a été donnée et confirmée, hier, par le Comité exécutif de la Fédération internationale de football association (Fifa). L’instance dirigeante du football mondial a pris la mesure, à l’issue d’une réunion en ligne avec les différentes commissions du pays organisateur portant sur l'épineuse question de la périodicité de la Coupe du monde de 2022. Elles ont trouvé un accord pour organiser la compétition en fin d’année, contrairement à ce qui se faisait auparavant (juin-juillet).

L’édition 2022 sera donc la première à se jouer hors de la période d’été. Le tournoi commencera un lundi et s'achèvera le jour de la fête nationale du Qatar, 28 jours plus tard. La date de la finale, le 18 décembre, était connue depuis le 19 mars. En faisant débuter la compétition le 21 novembre, la Fifa retranche de quatre jours la durée habituelle (32 jours) de sa plus prestigieuse compétition. Du coup, la prochaine Coupe du monde sera la plus courte (28 jours) depuis 1998, année de passage à 32 équipes.

Le communiqué final souligne que la réduction de la périodicité s’explique par un souci de donner aux équipes beaucoup plus de jours de repos entre les matches. ‘’Dans l’optique d’offrir à toutes les équipes des périodes de repos optimales entre les matches, il a été décidé d’étaler la phase de groupes sur douze jours, avec quatre matches par jour. Les supporters profiteront ainsi d’un programme riche et captivant. En raison du concept d’organisation compact et du fait qu’aucun déplacement aérien n’est requis entre les sites, les organisateurs vont pouvoir, pour la première fois, optimiser le calendrier au profit des supporters, des équipes participantes et des médias’’, indique le document.

Le tirage au sort des groupes est prévu pour mars 2022. Mais certaines confédérations (Afrique, Amérique et Asie) devront mettre à jour leur calendrier des éliminatoires, en raison de la pandémie de Covid-19. L’Europe, pour sa part, n’a pas encore fixé ses matches de qualification. L’Union européenne des fédérations de football (Uefa) doit évacuer d’abord les matches de barrages de l’Euro-2020.

La désignation du Qatar comme pays organisateur du Mondial-2022 a eu lieu le 2 décembre 2010. Mais ce choix fait toujours l’objet de controverse. Des dirigeants du foot soupçonnent les Qataris de corruption depuis que la Fifa a validé leur candidature.

OUMAR BAYO BA