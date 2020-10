L’équipe nationale de football du Sénégal poursuit son regroupement à Rabat, en perspective de son match amical contre les Lions de l’Atlas du Maroc. Les derniers venus, Ousseynou Ba et Boulaye Dia, se sont adressés à la presse, hier, avant la séance d’entrainement.

Ousseynou Ba et Boulaye Dia, deux novices de la Tanière, parlent de leur intégration au sein de l’équipe nationale de football du Sénégal. Arrivés à Rabat (Maroc) avant-hier, les deux Lions ont pris part au galop d’entrainement et ont réagi au micro du site de la Fédération sénégalaise de football. Interpellé sur sa première convocation en équipe nationale, Ousseyou Ba dit être heureux.

‘’Je suis très content. Je suis très fier aussi d’être ici. C’est vrai que c’est ma première sélection, mais c’est un honneur pour moi et ma famille d’être avec mes amis en sélection’’, a-t-il déclaré. Le défenseur d’Olympiacos Le Pirée a aussi salué son intégration au sein du groupe coaché par Aliou Cissé. ‘’Les joueurs m’ont très bien accueilli, le staff aussi. Je connaissais déjà des joueurs en sélection avant de venir. Cela a beaucoup facilité mon intégration’’, a-t-il ajouté.

Le jeune footballeur est aussi revenu sur les péripéties de sa carrière avant la signature de son contrat avec le club grec où il a rejoint Pape Abdou Cissé. ‘’Le parcours était difficile. Cela n’a pas été facile pour moi, mais heureusement le foot est ma passion et j’en ai fait un métier. C’était très dur, mais j’avais l’appui de plusieurs personnes qui m’ont aidé à aller jusqu’au bout. J’ai fait des tests à Dijon et à Strasbourg, mais ces clubs ne voulaient pas de moi et au final, c’est Amiens qui m’a donné l’opportunité de signer mon premier contrat. J’ai ensuite résilié ce contrat pour rejoindre Ajaccio, parce que je suis resté un an sans jouer. A Olympiacos, Pape Abdou Cissé m’a accueilli et m’a beaucoup aider à intégrer le groupe. Je me sentais chez moi, parce qu’il y avait lui. Le courant se passe très bien entre nous, car je le connaissais bien avant’’, a-t-il fait remarquer.

‘’Honneur et plaisir’’

Boulaye Dia a eu le même sentiment qu’Ousseynou Ba sur sa première invitation en sélection nationale. ‘’C’est un honneur et un plaisir. Je suis content, parce que j’avais à cœur de découvrir l’équipe nationale et là, c’est ma première sélection. Donc, je suis très content. Je me suis bien intégré, parce que je connaissais certains joueurs déjà que j’affronte les week-ends en Ligue 1 française. Je connais bien Edouard Mendy avec qui j’ai joué à Reims’’, insiste le binational.

Les deux nouveaux pensionnaires de l’équipe nationale de football gardent l’espoir de prendre part aux deux matches amicaux (9 octobre contre le Maroc et 13 octobre à Thiès contre la Mauritanie), mais ils ne croient pas à une éventuelle concurrence avec leurs coéquipiers qu’ils viennent de rejoindre. ‘’Je ne pense pas qu’il y ait concurrence entre nous. Nous sommes là pour un autre objectif consistant à gagner les deux matches amicaux. Il y a déjà une défense solide et expérimentée. Nous venons d’arriver et nous devons être derrière’’, souligne Ousseynou Ba.

‘’On ne peut pas encore parler de concurrence, parce qu’on est complémentaire et chacun va apporter un plus à l’équipe. C’est ce qui doit faire notre force pour qu’on puisse tirer le groupe vers le haut. Je suis prêt. J’étais déjà prêt à venir en sélection. Donc, je vais être prêt une fois que j’aurai du temps de jeu et je vais donner le meilleur de moi-même’’, promet l’attaquant de Reims.

OUMAR BAYO BA