L’attaquant sénégalais, Moussa Koné, peut désormais démarrer l’aventure avec Nîmes Olympique. L’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a obtenu son permis de travail.

Moussa Koné est apte à jouer pour le Nîmes Olympique. L’ancien international junior sénégalais, recruté au mercato hivernal pour 2 millions d’euros (environ 1,3 milliard de francs CFA) a enfin obtenu son visa lui permettant d’être qualifié avec son nouveau club, selon ‘’l’Equipe’’. Depuis son arrivée dans le sud de la France, l’ancien pensionnaire de l’Académie Dakar Sacré-Cœur n’a pris part qu’à une seule séance d’entrainement. Il a été obligé de revenir à Dakar pour s’occuper de son permis de travail lui permettant d’avoir un emploi rémunéré sur le sol français.

Maintenant que c’est fait, le nouveau n°28 des Crocos est prêt à aller au front et répondre aux attentes de ses employeurs.

Classé avant-dernier (19e), avec seulement 18 pts, Nîmes dispose de la 3e pire attaque du championnat français (19 buts inscrits en 22 rencontres, soit 0,8 but par match), à égalité avec celle de Dijon. Il a également une arrière-garde poreuse, la 3e pire défense de la Ligue 1 (36 buts encaissés), après celle de la lanterne rouge Toulouse (47 buts) et Amiens (41 buts). L’équipe a enregistré 12 défaites, fait 6 nuls et obtenu que 4 victoires en 22 sorties.

En quête d’un attaquant efficace, le club nîmois a misé sur la ‘’vitesse’’ et la ‘’technique’’ de Moussa Koné. Ce dernier, ravi de rejoindre l’élite du football français, a annoncé les couleurs, en se définissant comme un ‘’finisseur’’, un attaquant qui ‘’aime prendre l'espace’’.

L’aventure en Ligue 1 française aurait même pu démarrer ce soir, lors de la réception de Dijon (17e, 24 pts), en match comptant pour la 23d journée. Mais cette probabilité était suspendue à une condition : la participation à la séance d’entrainement de ce mardi. ‘’S'il ne s'entraîne pas aujourd'hui (mardi), ce ne sera pas possible. S'il s'entraîne, alors pourquoi pas ? J'en parlerai avec lui’’, avait déclaré le coach Bernard Blaquart dans les colonnes du ‘’Midi Libre’’. Malheureusement, l’attaquant sénégalais de 23 ans ne figure pas sur la liste des 18 joueurs devant affronter les Rouges. Il ne pourra donc pas faire face à son compatriote, le portier des Lions Alfred Gomis.

Franchir un nouveau palier

Formé au Dakar Sacré-Cœur, Moussa Koné a rejoint le FC Zurich en octobre 2015. Dans le championnat d’élite suisse, le Sénégalais a joué 58 matches, a marqué 26 buts et servi 7 passes décisives. Il a ensuite signé en 2e division allemande avec le Dynamo Dresde, après deux saisons et demie passées en Suisse. En Allemagne, il a effectué 62 apparitions avec 23 buts et 10 passes décisives. Depuis janvier dernier, il a rejoint, à Nîmes, son ancien coéquipier en sélection des moins de 20 ans du Sénégal, Sidy Sarr, jusqu’en juin 2023.

Les deux joueurs ont pris part à la campagne de la Coupe d’Afrique des nations U20 en 2015, où les juniors sénégalais ont été vice-champions d’Afrique à Dakar. Le Sénégal a ensuite joué la première Coupe du monde des moins de 20 ans de son histoire, en Nouvelle-Zélande. Les Lionceaux ont atteint les demi-finales où ils ont été éliminés par le Brésil (5-0) avant de perdre le match de classement contre le Mali (3-1).

Avec son nouveau club, Moussa Koné veut franchir un nouveau palier. ‘’Je suis là pour apprendre, parce que ce sont mes premiers pas en Ligue 1’’, a-t-il fait savoir dès son premier contact avec la presse française. C’est aussi une occasion, pour l’ancien de Dakar Sacré-Cœur, d’avoir plus de visibilité et pourquoi pas taper dans l’œil du sélectionneur national, Aliou Cissé.

LOUIS GEORGES DIATTA