Sadio Mané, entré en seconde période contre Norwich, a offert les trois points à son équipe, samedi dernier, à Carrow Road. L’attaquant de Liverpool marque ainsi son 100e but en championnat anglais.

Sadio Mané a bien réussi son retour en Premier League anglaise, après trois semaines d’absence pour cause de blessure. L’international sénégalais a démarré sur le banc, avant-hier, lors du déplacement de son équipe chez la lanterne rouge, Norwich (18 pts) pour le compte de la 26e journée. Mais son entrée en seconde période a été fructueuse pour les Reds. Le Ballon d’or africain 2019, remplaçant Chamberlain à l’heure de jeu (60e), a inscrit l’unique but de la rencontre, 18 minutes après.

Sadio Mané, servi sur une longue passe de Jordan Henderson dans la surface adverse, a d’abord contrôlé la balle avec son pied droit, puis s’est retourné avant de placer le cuir au fond des filets de l’intérieur du pied gauche (78e).

En marquant contre Norwich, l’ex-pensionnaire de Génération Foot offre, par la même occasion, le 25e succès de la saison à ses coéquipiers. Il leur permet de consolider leur place de leader du championnat d’Angleterre, avec 76 pts. Liverpool réalise un parcours sans-faute, cette saison, avec 25 victoires et 1 nul en 26 journées. Le coach Jorgen Klopp et ses joueurs comptent provisoirement 25 unités d’avance sur leur dauphin Manchester City dont le match contre West Ham est prévu ce mercredi.

Le but que l’attaquant sénégalais inscrit avant-hier contre Norwich a une autre signification pour celui-ci. Il est la 75e réalisation de Sadio avec les Reds et sa 100e en Premier League. L’ancien joueur du FC Metz avait, auparavant, marqué 25 buts avec Southampton, entre 2014 et 2016.

Sadio Mané reste constant dans ses performances de la saison passée. L’enfant de Bambali (Sédhiou), vice-champion d’Angleterre et co-meilleur buteur avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, avait remporté la Ligue des champions avec Liverpool. Il a été également vice-champion d’Afrique avec les Lions du Sénégal. Ces prestations de haute facture lui ont permis de se classer 4e au classement général du Ballon d’or mondial de ‘’France Football’’, derrière Lionel Messi, Virgil Van Djik et Christiano Ronaldo.

‘’C'était parfait pour Sadio’’

Grâce à ce but, l’ex-sociétaire de Salzbourg relance son équipe, à trois jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Atlético Madrid. La rencontre est prévue demain au stade Wanda Metropolitano de la capitale espagnole (Madrid) où les Reds avaient soulevé, le 1er juin 2019, leur 6e trophée de C1. Le coach de Liverpool s’est réjoui d’avoir pu compter sur la profondeur de son banc.

‘’Cela aide, lorsque vous avez une telle qualité sur le banc de touche’’. Selon Klopp, qui pense déjà au match contre les Colchoneros, c’est ‘’parfait pour Sadio d'avoir eu quelques minutes’’. ‘’Sadio aurait pu commencer aujourd'hui, bien sûr, mais je voulais avoir une décision libre pour mardi, en fait. On aurait dit qu'il était déjà prêt, oui’’, a affirmé le technicien allemand après la victoire des Reds contre Norwich.

Pour sa part, l’international sénégalais apprécie son retour gagnant aux côtés de ses coéquipiers. ‘’Ce n’était pas facile (de sortir sur blessure). En tant que footballeur, on veut jouer tout le temps, mais il faut y faire face. Je suis allé me faire soigner, j'ai travaillé dur et je suis revenu’’.

Malgré tout, il estime que cette victoire n’est qu’une étape supplémentaire dans la longue marche pour la reconquête du titre de champion d’Angleterre. C’est, dit-il, le résultat d’un travail collectif. ‘’Nous sommes Liverpool, nous sommes une équipe solide et nous sommes satisfaits de notre résultat aujourd'hui. Les garçons font un excellent travail’’.

