Vivement critiqué en Angleterre, Kepa Arrizabalaga est bien loin de son statut d'il y a deux ans. Et avec l'arrivée d'Édouard Mendy à Chelsea, le portier espagnol risque d'en faire les frais. Un prêt est désormais évoqué pour la fin de ce mercato.

De gardien le plus cher de l'histoire à indésirable. En deux ans, Kepa Arrizabalaga a vu son statut se dégrader de l'autre côté de la Manche. L'histoire d'amour entre Chelsea et le portier espagnol avait pourtant débuté sur une bonne note, le club anglais n'hésitant pas à sortir environ 80 millions d'euros pour le recruter alors qu'il évoluait à l'Athletic. Le natif d'Ondarroa avait alors enchaîné les matches sous les ordres de Maurizio Sarri, avec 54 apparitions toutes compétitions confondues et 23 clean sheets mais tout de même 51 buts encaissés et une scène incroyable entre les deux hommes lors de la finale de League Cup contre Manchester City (le gardien avait refusé d'être remplacé).

La saison suivante, sous les ordres de Frank Lampard, l'international espagnol (10 sélections) a baissé de niveau. Entre bourdes inoubliables et buts encaissés (58 en 41 rencontres), Kepa Arrizabalaga en a énervé plus d'un lors des matches des Blues. La nouvelle saison a même débuté de la pire des manières car dimanche dernier contre Liverpool (défaite 2-0), ce dernier a mal relancé et a offert un but tout fait à Sadio Mané, double buteur ce jour-là. Une nouvelle boulette qui avait fait le tour de la presse britannique. Chelsea a donc décidé d'agir.

Gary Neville pas tendre avec l'Espagnol

Si Frank Lampard avait déjà envoyé un message à l'Espagnol en février, en titularisant l'Argentin Willy Caballero, les dirigeants sont eux passés à la vitesse supérieure. Pour venir concurrencer tout le monde, la formation londonienne a en effet mis la main sur Édouard Mendy, désormais ex-gardien du Stade Rennais. Un signe fort pour la suite ? Car deux ans plus tard, Kepa Arrizabalaga n'est plus du tout indiscutable dans les cages du club anglais. Depuis le début de semaine, la presse anglaise annonce en effet que la place de l'ancien gardien de l'Athletic est en danger, et la tendance semble se confirmer.

Dernièrement, le Daily Mail ou encore le Sun expliquent que Chelsea pense à prêter le portier âgé de 25 ans, et un retour en Espagne ne serait pas forcément écarté. « Vous ne gagnerez pas le championnat avec un gardien qui laisse entrer des buts de l'extérieur de sa surface, ne domine pas sa surface, cela n'arrivera pas », avait en tout cas déclaré il y a quelques jours Gary Neville, l'une des légendes de Manchester United, devenu consultant. Un avis assez clair, qui pourrait être le même pour de nombreux supporters du club. Mais si Chelsea veut faire bouger les choses, il va falloir faire vite car le mercato se clôture le 5 octobre.

FOOTMERCATO.NET