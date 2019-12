Avec trois journées de championnat étalées sur 8 jours seulement, le programme de la Premier League va être très chargé. Certaines équipes, notamment dans le haut du tableau, sont moins bien loties que d'autres, et quelques chocs pimenteront cette période toujours très attendue.

L’adage dit souvent que le titre ne se gagne pas au Boxing Day en revanche, il peut se perdre. Difficile à croire tout de même que Liverpool lâche la tête d’un championnat qui lui semble promis cette saison. Plus jamais vainqueurs depuis 1990, les Reds ont cette fois 10 points d’avance sur le second Leicester, chez qui ils se rendent jeudi soir. Voilà un choc qui pourrait rebattre les cartes de la seconde partie de saison en cas de succès des Foxes. Liverpool doit se méfier de cette fin d’année chargée. Le leader doit disputer deux nouvelles rencontres les 29 décembre et 2 janvier face à deux formations qui ont tout du poil à gratter : Wolverhampton 6e et Sheffield United 5e. Les blessures s’accumulent puisqu’après Fabinho, c’est Oxlade-Chamberlain qui a déclaré forfait pour les deux prochains matches au moins.

Manchester City a un calendrier serré, Arsenal ne rigole pas

Comme le veut la période, la Premier League est très intense avec trois rencontres en 8 jours (19e journée les 26 et 27 décembre, 20e journée les 28 et 29 décembre, et la 21e journée les 1 et 2 janvier). En plus de Liverpool, qui a déjà été confronté à un embouteillage dans son calendrier la semaine passée entre le quart de finale de League Cup et la Coupe du Monde des Clubs, Pep Guardiola a lui aussi critiqué l’organisation du championnat. Les Citizens sont peut-être les moins bien lotis avec trois matches en six jours seulement (27 décembre, 29 décembre et 1er janvier) et des rencontres qui ont tout du piège face à Wolverhampton, Sheffield United et la réception d’Everton.

Les Toffees justement abordent cette période avec Carlo Ancelotti à leur tête. Loin au classement avec une 15e place, ils espèrent se refaire une santé contre Burnley (10e) et à Newcastle (9e) avant de se déplacer à l’Etihad. Autre club avec un nouvel entraîneur, Arsenal se prépare à vivre des jours délicats. Après un déplacement jamais évident à Bournemouth, surtout pour une équipe qui doute, les Gunners doivent faire face à deux chocs à l’Emirates contre le 4e Chelsea et le 8e Manchester. Un sacré baptême du feu pour Mikel Arteta.

Tottenham et Chelsea peuvent en profiter

Ole Gunnar Solskjaer a de quoi être inquiet également. Certes, le calendrier lui est plus favorable avec deux rencontres abordables contre Newcastle et à Burnley mais le Norvégien joue une partie de son avenir en cette fin d’année. Le retour à la compétition de Paul Pogba lui fera sans doute du bien afin de recoller au peloton de devant. Tottenham est dans la même situation et c’est peut-être l’équipe qui peut faire la meilleure opération au classement. Les Spurs jouent en effet des équipes de la deuxième partie de tableau, voire des candidats au maintien avec la réception de Brighton (13e), et deux déplacements à Norwich (19e) et Southampton (17e). Voilà une aubaine pour José Mourinho de faire le plein de points.

Chelsea a peu ou prou le même calendrier avec l’accueil des Saints le 26 décembre, le déplacement à l’Emirates deux jours plus tard, puis chez les Seagulls le premier jour de 2020. Là aussi, les Blues ont une belle occasion de réduire l’écart avec le podium et notamment Leicester, qui outre le choc face à Liverpool va à West Ham et Newcastle. Enfin, les enjeux ne se situent pas que dans le haut du classement puisque en bas, la lutte va être terrible. Aston Villa (18e) a par exemple rendez-vous avec trois adversaires directs : Norwich, la lanterne rouge Watford et Burnley. Des affrontements qui donneront lieu à pas mal d’indications pour la seconde partie de saison.

