Sadio Mané est devenu le premier Sénégalais de l’histoire à remporter le championnat anglais tout comme Mohamed Salah pour l'Égypte. Les deux joueurs ont largement contribué au titre de champion d’Angleterre de Liverpool cette saison.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison en Premier League, Sadio Mané est devenu le premier Sénégalais de l’histoire à remporter le championnat anglais. L’Égyptien Mohamed Salah et le Guinéen Naby Keita entrent aussi dans l’histoire de leur pays avec ce titre. Grâce à eux et aussi au Camerounais Joël Matip, Liverpool est, après 31 journées, le champion le plus précoce de l'histoire, puisqu'il en avait fallu 33 à Manchester United en 2001 et à City en 2018.

Les Reds ont été sacrés sans jouer jeudi 25 juin à la faveur de la défaite (2-1 contre Chelsea) de Manchester City, leur premier poursuivant, qui avec 23 points de moins dans le Championnat ne peut mathématiquement plus les rattraper au classement.

Sadio Mané, le Monsieur plus

Sadio Mané, finaliste de la CAN 2019 en Égypte et vainqueur dela Ligue des champions en 2019 s’est affirmé comme un des joueurs essentiels pour l’acquisition du titre attendu par Liverpool depuis trente ans. Co-meilleur buteur de la Premier League la saison passée avec 22 réalisations, le Sénégalais totalise actuellement 15 buts et 7 passes décisives.

Lors des rencontres serrées, Mané a souvent pesé et permis à Liverpool de se défaire de ses adversaires en inscrivant le but de la victoire comme face à Aston Villa (2-1), Wolverhampton (1-0), Norwich (0-1), West Ham (3-2) ou encore Bournemouth (2-1). Le Lion de la Téranga, quatrième du dernier Ballon d’Or, avait également provoqué des penalties décisifs contre Leicester (2-1) et Tottenham (2-1).

Le Sénégalais, désigné Meilleur joueur africain par la CAF pour 2019, est désormais une des figures majeures du Championnat anglais. L’international algérien Riyad Mahrez, estime que l’ailier des Reds, mérite le titre de joueur de la saison en Premier League. « Il est efficace. Il marque des buts, comme (Mohamed) Salah. Quand il était à Southampton, il était bon, mais il n’était pas aussi bon que maintenant. Il s’est beaucoup amélioré techniquement et devant le but. Alors oui, je pense que cette année, ça devrait être lui », indique avec fair-play le joueur de Manchester City dans une vidéo.

Incontournable Mohamed Salah

On ne présente plus Mohamed Salah, icône du foot égyptien, élu Meilleur joueur africain à deux reprises, buteur hors pair. Cette saison, pour deux unités, il est pour le moment le meilleur buteur des Reds avec 17 réalisations devant son coéquipier sénégalais. Il s’est aussi fendu de 7 passes décisives. Le Meilleur buteur du championnat d'Angleterre 2018-2019 avec 22 buts, totalise 71 réalisations en 101 matches de Premier League sous le maillot rouge. Une régularité à la hauteur de son talent. Tout le monde connait désormais son fabuleux pied gauche.

« Depuis que je suis arrivé ici, j'ai dit que je voulais gagner la Premier League. La ville ne l'a pas gagnée depuis longtemps. L'année dernière, nous avons eu une chance, mais Manchester City a aussi très bien joué et l'a mérité. Il est temps pour nous de gagner la ligue », avait déclaré le Pharaon avant la rencontre de Manchester City face à Chelsea. Lors de la récente rencontre de Premier League qui a opposé les Reds de Liverpool à Crystal Palace (4-0), Mohamed Salah a égalé un record de Cristiano Ronaldo. L’international égyptien a marqué 47 buts à domicile en Premier League et égale donc le record du Portugais, qui avait aussi marqué 47 buts à Old Trafford en Premier League avec Manchester United.

Sadio Mané était arrivé en 2016 à Liverpool en provenance de Southampton. Mohamed Salah en 2017 après avoir quitté la Serie A et l’AS Rome.

