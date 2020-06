Pour la première fois depuis 30 ans, Liverpool est sacré champion d'Angleterre. Larges vainqueurs de Crystal Palace (4-0), mercredi, Sadio Mané et les Reds sont assurés de terminer en tête de la Premier League, suite au revers de Manchester City contre Chelsea (1-2).

C'est la fin d'une très longue et pénible attente de 30 années ! Trois décennies après son 18e et dernier titre de champion d'Angleterre, Liverpool récupère enfin le trône. Larges vainqueurs de Crystal Palace (4-0) mercredi, Sadio Mané, auteur du quatrième but, et les Reds ont profité de la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1) ce jeudi, lors de la 31e journée de Premier League, pour reconquérir le royaume. L’enfant de Bambali entre un peu plus dans l’histoire du football sénégalais, en devenant ainsi le premier Sénégalais à remporter le titre de champion d’Angleterre.

Il a été un des grands artisans de ce sacre cette saison. Elément du dispositif offensif de Jorgen Klopp, l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot a marqué 15 buts et délivré 7 passes décisives en 28 apparitions en Premier League.

86 points sur 93 possibles !

S'ils ont bénéficié des maladresses de leurs adversaires tout au long de la saison, et encore ce soir, avec une nouvelle bévue de Benjamin Mendy et une autre de Fernandinho, les hommes de Jürgen Klopp ne leur ont laissé aucune chance. Il faut dire qu'avec 28 succès, 2 nuls et seulement une petite défaite, ce titre leur tendait les bras. Un temps remis en cause avec la coupure liée au coronavirus, celui-ci revient bien aux Scousers qui, comme Leicester, il y a quatre années, ont profité du bon travail des Blues pour être sacrés de chez eux.

Une attente interminable...

Pour se rendre compte du chemin de croix traversé par Liverpool au cours des 30 dernières années, quelques chiffres s'imposent. Depuis le dernier titré glané par la bande à Kenny Dalglish lors de la saison 1989-1990, 7 clubs sont parvenus à remporter le championnat : Manchester United (13), Chelsea (5), Manchester City (4), Arsenal (4), Leeds (1), Blackburn (1) ou encore Leicester (1). Durant cette période, Liverpool a terminé vice-champion à 5 reprises et 5 fois à la troisième place du podium. Sur les 8 entraîneurs qui ont précédé Jürgen Klopp, 5 ont passé plus de 150 matchs sur le banc sans jamais réussir à saisir le Graal : Rafael Benitez (350), Gérard Houllier (291), Roy Evans (244), Brendan Rodgers (166) et Graeme Souness (157). De nombreuses grandes gloires ont d'ailleurs passé une majeure partie de leur carrière à Anfield sans arriver à décrocher ce titre. On pense notamment à Michael Owen, Sami Hyypiä, Jamie Carragher, mais surtout à Steven Gerrard qui, s'il doit avoir un pincement au cœur, peut être fier de la relève.

Interrogé par Sky Sports après l'officialisation de ce titre de champion, Jürgen Klopp n'a pu cacher sa joie. ‘’Il y a un sentiment de soulagement, car après l'interruption de trois mois, personne ne savait comment la saison allait revenir. Ceci est pour tous les fans. J'espère qu'ils le célèbrent, c'est dans nos cœurs et nos têtes, nous le faisons tous ensemble et c'est une joie de le faire pour les fans,’’ a ainsi commenté le manager allemand des Reds.

La fête a déjà commencé dans les rues de Liverpool...