Le Real Madrid a plus que jamais des vues sur Sadio Mané. Selon ‘’Foot01’’, le club madrilène fait de l’international sénégalais une de ses priorités pour le prochain mercato d’été.

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne à l’issue des tirs au but (4 tab 1) face à l’Atletico Madrid, ce dimanche, le Real confirme sa bonne dynamique du moment. Le club de la capitale espagnole, qui a connu un début de saison assez compliqué, retrouve petit à petit ses repères. Deuxième au classement de la Liga, à égalité de points (40) avec le FC Barcelone, la formation de Zinédine Zidane peut entrevoir l’avenir avec plus d’optimisme. Mais le technicien français vise encore plus loin. Le champion du monde 1998 chercherait à étoffer son effectif pour constituer une machine de guerre capable de jouer les premiers rôles sur la scène espagnole et internationale, selon le site ‘’Foot01’’.

Ainsi, le club madrilène a tracé un plan dans lequel figure en bonne place Sadio Mané. ‘’Afin de former la meilleure attaque du monde, le Real ambitionnerait d’abord de recruter Sadio Mané’’, a révélé ‘’Foot01’’ qui cite le média espagnol ‘’Diariogol’’. Selon ce dernier, la Casa Blanca ambitionne de mettre en place un trio de feu composé de Karim Benzema, Eden Hazard et Sadio Mané. ‘’Le joueur de Liverpool est dans l'agenda madrilène depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid et il semble qu'en été, ce sera sa priorité absolue, s'il voit que l’arrivée de Mbappé est impossible pour l'été’’.

Pour ‘’Foot01’’, le président du Real, Florentino Pérez, pourrait céder aux demandes de son coach en effectuant un transfert de 140 millions d'euros pour l’actuel meilleur buteur des Reds (15 buts marqués et délivré 11 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison).

Mais les dirigeants madrilènes ne vont pas lâcher le jeune international français de sitôt. Malgré le refus du Paris Saint-Germain de libérer le champion du monde 2018, le Real le garde en ligne de mire pour l’après-Benzema. ‘’Dans le futur, Mbappé devrait remplacer Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid, pour que l'équipe de Zidane soit encore plus redoutable’’, rapporte ‘’Foot01’’ qui reprend ‘’Diariogol’’. Madrid se verrait donc avec un trio offensif composé de Mané, Mbappé et Hazard.

Reste à savoir si Liverpool, qui avance à grands pas vers son 19e titre de champion d’Angleterre, voudra laisser partir son joueur clé.

LOUIS GEORGES DIATTA