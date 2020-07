Ismaïlia Sarr pourrait ne pas évoluer en Championship (2d division anglaise), malgré la relégation de Watford à la fin de la saison de Premier League. L’international sénégalais, dont le contrat expire en 2024, est dans le viseur de plusieurs clubs de l’élite anglaise.

La relégation des Hornets peut être profitable à Ismaïla Sarr. Le joueur formé à l’Académie Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise) peut ne pas évoluer en 2e division anglaise pour diverses raisons. La première, c’est qu’il serait inconcevable de voir Watford conserver sa meilleure recrue en Championship. Ce qui serait synonyme d’un investissement à perte, puisque le contrat du Sénégalais arrivera à terme en 2024. La deuxième, c’est que le natif de Saint-Louis est dans le viseur de plusieurs écuries de la Premier League anglaise (Liverpool, Manchester United et Arsenal). Le journal anglais ‘‘’The Daily Mirror’’ a écrit récemment sur un éventuel transfert d’Iso vers Manchester United.

‘’Les Red Devils, en raison des complications dans le dossier menant à Jadon Sancho, pourrait se tourner vers Ismaïla Sarr, qui réalise une très belle saison pour sa première année en Premier League sous les couleurs de Watford. Alors qu’Ole Gunnar Solskjær aimerait attirer un nouvel élément offensif en vue de la saison prochaine, le Sénégalais, qui aurait aussi tapé dans l’œil de Liverpool, représenterait une alternative beaucoup plus abordable financièrement’’.

‘’The Mirror’’ a aussi confirmé l’intérêt de Liverpool. Selon le quotidien anglais, Klopp, qui avait également à l’œil Sancho, veut faire de l’ancien pensionnaire du FC Metz sa priorité pour pallier le transfert compromis de l’international anglais de Dortmund (Bundesliga). L’international sénégalais a aussi l’opportunité de retourner en France pour rebondir.

La relégation de Watford a eu lieu le week-end dernier. Watford et Ismaïla Sarr n’ont pas réussi l’exploit du maintien dans l’élite anglaise. Ils ont été condamnés à la relégation, dimanche dernier, après leur défaite à domicile (2-3) devant Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé (5e et 33e) et d'une passe décisive pour Tierney (24e), a été le bourreau des Hornets. Les buts de Deeney sur penalty (43e) et Welbeck (66e) n’ont pas eu d’incidence sur la défaite. Ismaïla Sarr a été certes passeur sur la réalisation de Welbeck, mais cela n’a pas empêché sa formation d’être reléguée en Championship la prochaine saison. L’international sénégalais, venant de Rennes (Ligue 1 française) cette saison, a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Sarr, acheté à 30 millions d’euros (19,95 milliards de francs CFA), a été la recrue la plus chère de l’histoire de Watford. Mais l’ex-Rennais n’a pas pu sauver ses coéquipiers d’une descente aux enfers.

Un début heurté

Ismaïla Sarr a réalisé un bilan satisfaisant, malgré la 18e place de Watford, synonyme de relégation en deuxième division. Il a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives pour sa première année en Angleterre. Le vice-champion d’Afrique avec les Lions, auteur d’un début de saison complexe, avait marqué les esprits en Premier League. Il a été le bourreau de Liverpool, lors de la 28e journée. Il a permis à ses coéquipiers de mettre fin à l’invincibilité de Sadio Mané et des Reds, après 44 matches sans défaite, avec un doublé et une passe décisive.

Il faut dire qu’il revient de loin, puisqu’après avoir battu le record de transfert (plus de 25 millions de livres sterling) du club, effaçant des tablettes les 18,5 millions de livres que les Hornets avaient payés pour André Gray en 2017, il a connu un début de saison heurté.

En effet, ses performances laissaient entrevoir son immense talent, mais les récurrentes blessures l’ont freiné dans sa montée en puissance. D’ailleurs, de titulaire, il était passé au statut de remplaçant, sous l’ère Quique Sanchez Flores. Mais le nouvel entraineur Nigel Pearson l’a remis dans le onze de départ où il s’est illustré en fin décembre-début janvier (2 buts, 3 passes décisives) avant de subir une blessure à la cuisse. Ce coup dur l’a éloigné des terrains et lui a fait manquer 4 rencontres, toutes compétitions confondues.

Ismaïla Sarr, né le 25 avril 1998 à Saint-Louis, a été formé à l’Académie Génération Foot. Il a remporté la Coupe du Sénégal en 2015, alors que le centre de formation évoluait en National 1 (3e division). L’ancien attaquant de la sélection du Sénégal des moins de 23 ans, a joué la saison suivante le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions et la Ligue 2 sénégalaise. C’est après l’accession en D1 des Grenats en 2016 qu’il a connu son premier contrat professionnel étranger avec un transfert au FC Metz (Ligue 1 française).

OUMAR BAYO BA