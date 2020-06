Après la reprise des championnats d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie, c’est au tour de la Ligue des champions de poursuivre ses activités de la saison 2019-2020. Les dirigeants, confrontés à un problème de temps, ont abandonné le format aller-retour. Ils ont adopté un tournoi aller-simple des huit meilleures équipes, au Portugal.

La saison de la Ligue des champions compromise par la pandémie Covid-19, sera finalement sauvée. C’est l’Union des associations européennes de football (UEFA) qui l’a fait savoir, hier, à l’issue d’une réunion. Elle a décidé d’entériner la proposition faite récemment par certains de ses membres. Cette mesure lui permet de continuer ses compétitions de clubs en août prochain.

En effet, le Comité exécutif de l’instance dirigeante du football européen a officialisé les dates de reprise de la Ligue des champions, de l’Europa League et la Champions League féminine. La Ligue des champions, suspendue en mars 2020 pour cause de coronavirus, se poursuivra sous le format de Final 8. Le communiqué signé par le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin, a rappelé les modalités de ce tournoi à huit qu’ils ont finalement adopté aussi pour la Ligue Europa et la Ligue des champions féminine. Le dirigeant précise que les quarts de finale de la Ligue des champions, les demi-finales et la finale se joueront comme un tournoi à élimination directe à Lisbonne, au Portugal, en août 2020.

L’autre innovation, c’est que les Européens ont abandonné provisoirement le format aller-retour pour rattraper le temps perdu. Ils ont adopté le système aller simple sur trois pelouses de la capitale portugaise : le stade de Sport de Lisbonne, le stade de Benfica et José Alvalade du Sporting. Les quarts auront lieu du 12 au 15 aout prochain, les demies du 18 au 19 et la finale sera donc jouée le 23 aout 2020.

Mais ce tournoi à 8 équipes sera précédé par l’achèvement des 8es de finale et le tirage au sort des quarts et des demi-finales. La phase retour des 8es de finale, reportée depuis mars, pour cause de pandémie de Covid-19, est programmée entre le 7 et le 8 août. Le Comité exécutif de l’UEFA n’a pas encore choisi les lieux de ces matches à finir, mais il n’exclut pas de les prévoir à Lisbonne pour déterminer les quatre formations devant rejoint le Paris Saint-Germain, l’Athletico Madrid, le RB Leipzig et l’Atalanta Bergames dans le Top 8.

L’UEFA a également approuvé les principes clés du protocole médical et finalisera dans les prochaines semaines les directives détaillées des autorités sanitaires afin de garantir un plan sanitaire complet permettant de protéger la santé de tous les participants aux matches de l'UEFA, lors des compétitions. Le président Aleksander Ceferin et ses collaborateurs ont promis de faire une évaluation régulière de la pandémie et d’assurer la liaison avec les autorités locales pour un éventuel retour progressif des supporters dans les tribunes.

Nouveau calendrier 8es de finale retour Vendredi 7 et samedi 8 août Quarts de finale Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août Demi-finales Mardi 18 et mercredi 19 août Finale Dimanche 23 août

