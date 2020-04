La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé, lors de sa réunion d’urgence tenue hier, d’annuler la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal.

Bientôt un mois depuis l’arrêt de toute activité de football au Sénégal. A l’image des instances internationales, la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est prononcée sur la situation actuelle avec la persistance de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Lors d’une réunion d’urgence hier, et suite à l’exposé du président de la Commission médicale de la FSF sur la situation de la pandémie, Docteur Babacar Ngom, le président de la FSF et ses collaborateurs ont pris des décisions sur la suite à donner à la saison 2019-202.

‘’Compte tenu du contexte de la pandémie de Covid-19 et de la décision des autorités de prolonger l’état d'urgence, il est décidé, à ce stade, d’annuler toutes les compétitions de coupes nationales, régionales et de la Ligue sénégalaise de football professionnel’’, lit-on dans le procès-verbal de réunion de l’instance dirigeante du football du Sénégal.

Selon les fédéraux, ‘’il est difficile de savoir quand la reprise des compétitions pourra intervenir pour cette saison’’, du fait que ‘’la situation épidémiologique n’est pas encore maitrisée’’.

Avant la suspension des compétitions de football sur toute l’étendue du pays, la Coupe du Sénégal avait bouclé sa phase préliminaire et le tirage au sort des affiches des 32es de finale avait même été effectué. Alors que la Coupe de la Ligue avait déjà joué ses deux premiers tours (1er tour et 8es de finale). Elle avait d’ailleurs affiché son tableau complet des quarts de finale, après les matches en retard des 8es de finale qui se sont disputés le 11 mars dernier.

Reprise des championnats, la FSF se prononce le 4 mai

Pour l’instant, les fédéraux maintiennent le suspense quant à l’issue des différents championnats du Sénégal (Ligue 1, Ligue 2, championnats amateurs…). Ils ont donné rendez-vous à partir du ‘’4 mai 2020, date d’expiration de la mesure d'état d'urgence en cours’’, pour prendre une ‘’décision définitive’’. ‘’Il importe, face à cette incertitude et aux questionnements qui en découlent de la part des acteurs et dirigeants des clubs, de procéder, par anticipation, en explorant les pistes de solution les meilleures par rapport à une reprise éventuelle en cas de résorption de la pandémie ou, à défaut, se projeter vers d’autres décisions plus radicales’’, précise le PV de réunion.

Durant cette rencontre présidée par Me Augustin Senghor, les questions contractuelles et de transfert des joueurs ont été abordées. Sur ce point, le document informe ‘’qu’il sera fait application des directives de la Fifa contenues dans la lettre circulaire de la secrétaire générale de la Fifa en date du 8 avril 2020’’. La Fédération internationale de football a pris un certains nombres de mesures pour atténuer les répercussions juridiques de la suspension des championnats dans plusieurs pays, en raison du coronavirus. Par exemple, il est proposé que les contrats devant arriver à terme soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison.

La Fédération sénégalaise de football a également élaboré un rapport, ‘’soumis aux autorités’’, sur les impacts négatifs qu’elle et ses démembrements ont subis à cause de la pandémie de Covid-19.

LOUIS GEORGES DIATTA