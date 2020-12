La Sonacos de Diourbel a entamé sa mutation pour sa montée en Ligue 1 en privilégiant l’expertise locale. Pour cela, les Huiliers se sont séparés de leur coach, Moustapha Seck, qui est remplacé par Seydou Niang. Il sera épaulé par un autre ancien pensionnaire de l’équipe, Samba Ardo Ba.

L’équipe de football de la Sonacos a un seul et unique objectif : retrouver la Ligue 1 à la fin du championnat 2020-2021. Pour cela, les dirigeants du club fanion de Diourbel ont entrepris un renouvellement de leur staff technique, en privilégiant l’expertise locale. Ainsi, Moustapha Seck cède sa place à Seydou Niang, plus connu sous le nom de Mame. Les Huiliers se sont séparés de l’ancien sélectionneur de l'équipe nationale locale, alors qu’ils avaient paraphé avec lui un contrat de deux ans. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette brouille ?

Des sources bien informées renseignent que ‘’les dirigeants ne veulent plus d’un entraineur qui passe la majeure partie de son temps à Dakar et qui laisse l’équipe entre les mains d’un adjoint’’. Interpellé sur la question, lors de la conférence de presse organisée lundi au terrain d’entrainement de la Sonacos, le manager général de l’équipe, Serge Baldé, a indiqué que ‘’Moustapha Seck est un fonctionnaire en service au ministère des Sports et il a été rappelé à Dakar’’.

Pour le remplacer, les dirigeants ont fait appel à d’anciens joueurs de l’équipe. Il s’agit de Seydou Niang désigné comme entraineur principal. Il est secondé par Samba Ardo Ba. L’ex-portier de la Sonacos et de l’équipe nationale, Sagar Koné, a été désigné comme entraineur des gardiens. S’agissant de la Direction technique, elle a été confiée à Papa Serigne Diène, un enseignant d’éducation physique en service à l’Inseps de Dakar.

S’exprimant sur les objectifs qui lui ont été assignés, Seydou Niang confie que ‘’la mission, c’est de revenir rapidement dans l’élite’’. En plus de la montée, dit-il, le club vise au moins une des coupes en jeu, la Coupe du Sénégal ou celle de la Ligue. Il estime que l’équipe dispose des moyens pour réaliser ses ambitions. ‘’Nous avons des joueurs prêts à se battre. Nous avons les éléments qu’il nous faut pour aller en Ligue 1.’’

Selon lui, le travail a déjà été entamé ‘’sérieusement’’ avec les joueurs pour que la mission qui leur a été confiée par la Sonacos puisse réussir. ‘’Nous sommes en train de travailler, depuis 8 semaines. En tant qu’entraineur, on ne peut pas décréter que la Sonacos va monter, mais nous allons travailler sur le plan technico-tactique, sur le mental aussi.’’

Le coach Niang n’a pas accepté de dévoiler les termes et la durée de son contrat. Il a toutefois martelé que s’il ne réussit pas à rejoindre l’élite, il va céder la place. Il a aussi assuré que les joueurs et le staff technique seront payés régulièrement. Si tout va bien, poursuit l’interlocuteur de EnQuête, ‘’je continue la mission. Si ça ne va pas, je plie bagage et je vais ailleurs’’.

Sur l’effectif de l’équipe, Seydou Niang, par ailleurs instituteur de profession, a laissé entendre qu’il est constitué de l’ossature qui était là l’année dernière. ‘’Ensuite, on est allé chercher d’autres pour compléter, en plus des 6 pensionnaires issus de la formation, qui étaient l’année dernière dans l’antichambre de l’équipe. Il y’en a qui ont joué tous les matchs amicaux, contre Diambars, Génération Foot, Stade de Mbour, Mbour Petite Côte, Kaolack.’’

Les dirigeants de la Sonacos ont décidé de faire revenir l’équipe au bercail où elle sera logée et tiendra ses entrainements. Ainsi, ils espèrent retrouver la base affective du club avec les comités de supporters dans les quartiers. ‘’Cela fait 3 ans qu’on est basé à l’extérieur, on en a marre. Ce qu’on cherchait à Kaolack, on ne l’a pas eu. Sur le plan du logement, c’était bien, mais sur le plan sportif, il y avait un manquement. Nous n’avions pas sur place une base affective et on a souhaité être chez nous pour recoller à nos partenaires, les Diourbellois de la ville et de la région. On avait des comités de supporters dans tous les quartiers’’, renseigne Serge Baldé.

Cette saison, les dirigeants comptent jouer les matches à domicile à Mbour. ‘’Pour cela, fait savoir le manager général, on doit s’accorder avec la Ligue Pro pour que notre équipe soit officiellement programmée à Mbour. Nous voulons absolument jouer à Mbour, parce que nous n’y sommes pas étrangers et nous avons la possibilité d’y être sécurisés avec un local permanent.’’ Mais ce que Serge Baldé ne dit pas est que cette année, Kaolack a une équipe qui joue en 2ème division. Ce qui fait que la Sonacos ne peut plus utiliser le stade Lamine Guèye. Il renseigne que le club va dépenser cette année ‘’entre 6 à 7 millions de francs CFA par mois’’.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)