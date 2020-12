Après avoir nourri de grandes envies de départ, notamment à l’Olympique de Marseille, le mercato d’été passé, Mbaye Niang n’envisage pas de quitter le Stade Rennais avant la fin de la saison.

Ce qui est sûr, c’est que Mbaye Niang sera ‘’Rouge et Noir’’ jusqu’à la fin de la saison. C’est le joueur lui-même qui l’a fait savoir en conférence de presse, après la victoire (2-1) du Stade Rennais, mercredi, contre l’Olympique de Marseille. Interrogé sur ses ambitions au prochain mercato d’hiver, l’international sénégalais dit ne pas être ‘’concerné’’ par cette fenêtre du marché des transferts. ‘’Pour moi, c’est totalement exclu. Je suis là pour tout le reste de la saison. J’ai la tête au Stade Rennais. Je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n’ai aucune raison aujourd’hui de me poser la question d’un départ’’, a confié Niang.

Celui-ci a précisé que ‘’maintenant, les choses ont été clarifiées et s’est remis au boulot’’.

L’été dernier, l’ancien buteur du Milan AC avait animé le mercato breton en clamant son envie d’aller voir ailleurs, notamment à l’OM pour qui il avait déclaré sa flamme. ‘’Oui, c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, des supporters chauds comme j'aime bien. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir’’, avait déclaré le Sénégalais. Finalement resté, l’ancien Caennais pensait toutefois filer en prêt du côté de Saint-Étienne, durant les dernières heures du mercato avant que l’opération tombe à l’eau. Ce remous n’a pas manqué d’impacter le début de saison de Mbaye Niang. Après un premier match de Ligue 1 disputé le 22 août contre Lille, comptant pour la 1re journée, l’attaquant est resté au frigo pendant trois mois. Réapparu sous le maillot rouge-et-noir le 20 novembre, à l’occasion de la réception de Bordeaux (0-1), l’attaquant des Lions enchaîne, depuis, les rencontres, profitant, entre autres, de la longue indisponibilité de Serhou Guirassy. Buteur à Nice (1-0) et titulaire contre l’Olympique de Marseille (2-1), le Rennais s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur sa situation qu’il juge bonne. ‘’Mon état d’esprit est très bon. Je récupère, le coach me fait confiance, donc j’enchaine les matches’’.

Son retour réussi dans le groupe de performance de Julien Stéphan, soutient-il, est ‘’la récompense du travail’’ effectué tous les jours. ‘’J’essaye d’être performant et d’aider mes coéquipiers qui m’ont toujours donné leur confiance pour pouvoir faire de bons résultats’’. Même si, dit-il, le but marqué contre Nice lui a fait ‘’beaucoup de bien au niveau de la confiance’’, il reconnait qu’il lui reste ‘’quelques repères’’ à prendre. ‘’C’est toujours agréable de travailler dans la victoire. Et quand aussi, d’un point de vue personnel, on arrive à marquer des buts, c’est bien, il faut continuer à travailler’’.

D’ores et déjà, Mbaye Niang se projette vers la suite de la saison et compte pleinement participer à l’atteinte des objectifs du club. ‘’Ma saison a commencé tard. Donc, pour la seconde partie qui repartira vite au mois de janvier, il faudra être prêt le plus rapidement possible pour pouvoir aider l’équipe avec les objectifs qu’on a’’.

En neuf apparitions sous les couleurs rennaises dont trois titularisations cette saison, Mbaye Niang a marqué un but. L’année dernière, l’attaquant sénégalais a inscrit 11 réalisations en 31 matches.

LOUIS GEORGES DIATTA