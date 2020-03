Si les championnats sont suspendus, les dirigeants des clubs européens ne sont pas pour autant au chômage technique. En témoigne l'initiative du Real Madrid de contacter les représentants de Sadio Mané en vue du prochain mercato.

Le football européen est à l’arrêt. Plus de Liga, de Premier League, de Ligue 1 ou de Bundesliga à se mettre sous la dent. Des joueurs confinés, des stades désespérément vides. Mais tout repartira bien un jour et il faudra être bien prêt à ce moment-là. Et quand il s’agit de préparer l’avenir, les dirigeants savent prendre les devants. C’est le cas du Real Madrid qui, à défaut de jouer, travaille déjà sur le prochain mercato.

La Casa Blanca estime avoir besoin de renforts offensifs au regard des carences constatées depuis le début de la saison. Entre les blessures d’Hazard, l’irrégularité de Vinicius, le mal-être de Bale, Benzema était bien trop seul pour animer l’attaque. Alors bien sûr, tout le monde connaît le rêve du Real. Il se nomme Kylian Mbappé. Mais le président Florentino Pérez ne veut pas parier sur une arrivée certaine de l’international français. D’où une seconde option avec Sadio Mané.

Un prix estimé à 160 M€

Selon les informations du Daily Mirror, le Real Madrid a pris contact avec les représentants de l’ailier de Liverpool, histoire de poser les jalons d’une future tentative. Mané n’est pas une cible facile, loin de là. Agé de 27 ans, il est sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool, où tout se déroule à merveille. Cependant, le Real Madrid pense qu’une offre de 160 M€ pourrait faire plier les Reds, qui n’avaient pas hésité à vendre Philippe Coutinho au FC Barcelone lorsqu’une grosse offre était parvenue.

L’entraîneur madrilène, Zinedine Zidane, est un admirateur de Mané, aussi efficace offensivement qu’impliqué défensivement. On peut cependant noter qu’il évolue exactement dans la même zone qu’Eden Hazard. Le Belge, trop souvent blessé cette saison et jamais à son meilleur niveau, doit-il craindre pour sa place ? Nous n’en sommes pas encore là mais le Real Madrid ne se privera pas d’ajouter un élément aussi talentueux que Mané à son escouade.

