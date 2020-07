Liverpool a renoué avec la victoire, hier, face à Aston Villa (2-0), grâce à un but de Sadio Mané (16 buts), auteur de l’ouverture du score, et de Curtis Jones. Le nouveau champion d’Angleterre se remet dans la course pour battre le record de points (100) inscrits sur une saison en Premier League, établi par Manchester City.

Liverpool repart de l’avant. Trois jours après la raclée (4-0) prise à l’Etihad Stadium face à Manchester City, le nouveau champion d’Angleterre a renoué avec le succès, hier, à l’occasion de la 33e journée de Premier League. Les Reds se sont imposés devant Aston Villa (18e, 27 pts) sur le score deux buts à zéro, grâce Sadio Mané, qui a ouvert le score, et Curtis Jones, qui a scellé le sort de ce match. Liverpool est à 11 points (à 5 journées de la fin, soit quinze points en jeu) du record de points (100 pts) inscrits sur une saison en Premier League et établi par les Citizens l’année dernière.

Le club de la Mersey a toutefois eu bien du mal à se défaire des Villans, à la lutte pour le maintien. Les hommes du coach Dean Smith ont chèrement vendu leur peau pendant la majeure partie de la rencontre, avant de céder sur l’ouverture du score de Mané dans les vingt dernières minutes du temps réglementaire (70e). Le jeune Jones a parachevé le succès des Reds (80e). Toujours sans la moindre victoire depuis la reprise, Villa a laissé filer des points précieux dans l’objectif du maintien.

L’international sénégalais inscrit ainsi sa 16e réalisation (7 passes décisives) de la saison. Il est également élu ‘’King of the match’’ (Meilleur joueur de la rencontre), avec 50,3 % des votes. Malheureusement pour lui, ses chances de devenir meilleur buteur du championnat anglais cette année s’amenuisent. Car l’actuel meilleur buteur, Jimmy Vardy, a réalisé un doublé, ce samedi, lors de la victoire de Leicester (3-0) face à Crystal Palace. L’Anglais compte désormais 21 buts, cinq unités devant Sadio Mané. Néanmoins, l’ancien pensionnaire de Génération Foot peut continuer à espérer pour le titre de meilleur joueur d’Angleterre et celui de meilleur buteur de Liverpool. Il revient à une longueur de son coéquipier Mohamed Salah (17 buts et 8 passes décisives).

Samedi amer pour Kouyaté et Sarr

Inscrits dans la course pour le maintien en Premier League, Cheikhou Kouyaté avec Crystal Palace, et Ismaïla Sarr avec Watford devaient réaliser des résultats positifs ce week-end pour garder leurs chances de gagner une place dans l’élite du football anglais la saison prochaine. Le capitaine des Lions et ses coéquipiers défiaient samedi Liecester (3e, 58 pts). Un nul leur aurait suffi pour atteindre leur but, grâce aux défaites combinées d’Aston Villa et de Bournemouth. Malheureusement, les hommes de Roy Hodgson n’en ont pas profité. Ils ont lourdement chuté (3-0) sur le terrain des Foxes. Toutefois, les Eagles peuvent dès leur prochaine sortie assurer le maintien. Il leur suffit d’un petit point lors de la réception de Chelsea, ce mardi.

La situation n’est pas aussi prometteuse pour Ismaïla Sarr et sa bande. Les Hornets (17e, 28 pts) qui flirtent dangereusement avec la zone de relégation, à une longueur du premier relégable, Aston Villa (18e, 27 pts), devait éviter au moins la défaite face à Chelsea. Mais Sarr et son équipe n’ont pas fait le poids face aux Blues de Frank Lampard qui ont trouvé le chemin des filets par Olivier Giroud (28e), Willian (43e sur penalty) et Ross Barkley (92e). Ce succès permet au club de la capitale londonienne de récupérer la quatrième place avec deux longueurs d’avance sur Manchester United (5e, 55 pts). Les hommes de Nigel Pearson conservent un point de plus que le premier relégable Aston Villa, en attendant la réception de la lanterne rouge Norwich (20e, 21 pts), ce mardi.

LOUIS GEORGES DIATTA