Edouard Mendy, auteur de trois ‘’clean sheets’’ consécutifs, a égalé le record de Petr Čech. Sadio Mané, pour sa part, a disputé son 200e match de Premier League, avant-hier, lors du succès des Reds (2-1) à domicile contre West Ham.

Les internationaux sénégalais ont, pendant le week-end, joué dans les grands championnats d’Europe. Mais deux principalement se sont illustrés. Il s’agit du gardien titulaire des Lions, Edouard Mendy, et de l’attaquant du FC Metz, Mamadou Lamine Guèye. Sadio Mané, lui, a disputé son 200e match de Premier League.

Titularisé avant-hier, lors de la victoire de Chelsea (3-0) à Burnley, Edouard Mendy s'est montré décisif, avec un nouveau ‘’clean sheet’’ (disputer une rencontre sans encaisser un but), la cinquième d’affilée, toutes compétitions confondues. Ce ‘’clean sheet’’ est son troisième en Premier League.

Du coup, le portier titulaire des Lions du Sénégal égale ainsi Petr Čech, ancien gardien des Blues. Le Tchèque était, depuis 2004, le seul gardien de Chelsea à réaliser trois ‘’clean sheets’’, lors de ses trois premiers matches de Premier League. Edouard Mendy a fait autant que le champion d’Europe de 2004, en disputant trois rencontres de championnat d’Angleterre sans concéder le moindre but.

Mendy, arrivé à Chelsea en septembre, en provenance de Rennes, est devenu incontournable dans le dispositif du coach Franck Lampard. Il n'a concédé qu'un seul but en six matches, soit 5 ‘’clean sheets’’ d’affilé dont deux en Ligue des champions et trois en Premier League. Les performances de haute facture en ce début de saison ont poussé d’ailleurs son coach Lampard à l’introniser comme gardien titulaire, le 21 octobre dernier, à l’issue de la rencontre Chelsea – FC Séville (0-0). ‘’Il a très bien joué, lors de ses trois matches. Il a réalisé un bon arrêt aujourd’hui. Il a réalisé deux ‘’clean-sheets’’, avec le match de ce soir (contre Séville.) Il est arrivé pour apporter de la concurrence. Nous connaissions ses qualités. Quand il est arrivé, il les a démontrées. Dans l’état actuel des choses, il est numéro un, mais il faut toujours se battre pour cette place’’, a lâché le technicien.

L'international sénégalais a pris une avance sur Kepa, ancien titulaire dans la cage des Blues. Le portier espagnol avait encaissé 14 buts, lors de ses 10 dernières apparitions.

Mamadou Lamine Guèye, titularisé pour la première fois, pour sa part, a ouvert son compteur-buts, avant-hier, lors du déplacement du FC Metz sur le terrain de Nîmes. L’ancien joueur de Génération Foot a marqué l’unique but de la rencontre en reprenant une belle passe de Maïga. Ce but de Guèye intervenu à la 15e mn, a été suffisant pour offrir la victoire (1-0) à ses coéquipiers. Mamadou Lamine Guèye, aligné aux côtes d’Opa Nguette, a assuré après le départ d’Habib Diallo à Strasbourg et la blessure d’Ibrahima Niane.

Sadio Mané a pris part à la rencontre de Liverpool à West Ham comptant pour la 7e journée du championnat anglais. L’attaquant des Lions n’a pas marqué un but, mais il a fait un bon match et atteint la barre symbolique des 200 matches de Premier League. Il rejoint ainsi El Hadj Ouseynou Diouf et Cheikhou Kouyaté. Sadio Mané a fait sa première apparition en Premier League avec Southampton, lors d’une victoire (2-1) sur Queens Park Rangers en 2014. L’ex-joueur de Génération Foot avait rejoint les Saints, le 1er septembre 2014, en provenance de Salzbourg. Il a ensuite quitté Southampton, le 28 juin 2016, pour Liverpool. Durant ses 200 matchs, le Ballon d’Or africain de 2018 a remporté plusieurs titres individuels et collectifs. Il a aussi marqué 88 buts et délivré 30 passes décisives. Outre son titre de champion d’Angleterre de 2019 avec les Reds, le natif de Bambaly (Sédhiou) a été sacré co-meilleur buteur du Premier League en 2018. Il était à égalité avec le Gabonais Pierre Emeric Aubameyang et l’Egyptien Mohamed Sallah. Ils avaient inscrit chacun 22 buts.

OUMAR BAYO BA