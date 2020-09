Sadio Mané et Ibrahima Niane ont fait parler la poudre, ce week-end. Ils ont marqué chacun un doublé et offert le succès à leurs clubs respectifs, Liverpool et Metz.

Sadio Mané s'est illustré ce week-end en championnat d'Angleterre. L'attaquant sénégalais, muet lors de la 1re journée de Premier League, a sorti la grosse artillerie, en devenant le bourreau des Blues de Chelsea sur leur pelouse de Stamford Bridge, lors de la victoire (2-0) de Liverpool en match comptant pour la 2e journée. L'ancien joueur du FC Metz, auteur des deux buts des Reds, a aussi provoqué l’expulsion directe de Christensen, en position de dernier défenseur, sur une contre-attaque de Liverpool menée depuis le milieu de terrain. Le joueur de Chelsea a été sorti suite à une faute qu’il a commise sur Mané. Le Danois a interrompu la course de l'enfant de Bambaly (Sédhiou) qui filait tout droit vers le gardien Kepa.

C'est en seconde période que le Ballon d'or africain de 2019 a enfoncé l'équipe de Chelsea avec deux réalisations ; la première après une superbe action collective conclue de la tête sur un centre de Firmino (50e) ; la seconde sur une terrible erreur de relance de Kepa (54e). Il a intercepté la passe du gardien adverse et marqué du plat de son pied droit.

Jorginho a manqué l'opportunité de réduire le score pour les poulains de Franck Lampard. Il a raté son penalty face à Alisson Becker, après une faute de la recrue Thiago Alcantara sur Werner.

Liverpool, champion d'Angleterre en titre, signe son deuxième succès de la saison. Ceci, après les trois points acquis sur le fil (4-3) face à Leeds, en match d'ouverture. Les Reds totalisent 6 pts et occupent la 4e place. Ils sont à égalité de points avec Leicester (1er, 6 pts +5), Everton (2e, 6 pts +4), Arsenal (3e, 6 pts 4) et Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté (5e, 6 pts +3). Ce dernier a d’ailleurs pris part à la large victoire de son équipe (3-1) avant-hier sur le terrain de Manchester United.

Ibrahima Niane, sociétaire du FC Metz (Ligue 1 française), s'est aussi distingué pendant le week-end. Le joueur formé à l'académie Génération Foot a permis à ses coéquipiers de se relever de leur défaite (1-2) concédée mercredi dernier, face au Paris Saint-Germain (PSG). Il a inscrit un doublé, avant-hier, lors la réception de Reims. L'ex-attaquant des Lionceaux de moins de 20 ans a d'abord ouvert le score à la 18e mn de la tête, sur coup franc indirect de Boulaya. Les visiteurs ont répliqué avant la pause (43e) sur penalty, par l'intermédiaire de Boulaye Dia. Ibrahima Niane marquera en fin de match le but décisif (88e).

Les Grenats signent ainsi leur première victoire en championnat de France, après trois revers de rang. Ils occupent la 17e place (3 pts -2) de la Ligue 1 devant Strasbourg (18e, 3 pts -5).

Idrissa Gana Guèye n'a pas eu l’opportunité de briller, ce dimanche en championnat de France. Le Sénégalais, titularisé dans l’entrejeu, est sorti à la 23e mn sur blessure. Mais ses coéquipiers se sont imposés (3-0) sur le terrain de Nice.

