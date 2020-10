Trois Sénégalais des championnats d’Angleterre et de France se sont signalés, pendant le week-end, même si leurs équipes n’ont pas gagné. Sadio Mané a inscrit un but de son retour de convalescence pour cause de coronavirus. Opa Nguette a sauvé Metz contre Angers. Habib Diallo, nouvelle recrue de Strasbourg, a réussi son baptême du feu avec un but pour l’honneur.

Sadio Mané, absent lors de la dernière journée pour cause de Covid-19, a réussi son retour en championnat. L’attaquant de Liverpool s’est illustré, avant-hier, lors du match nul (2-2) concédé par son équipe contre Everton, en inscrivant un but matinal (3e) en faveur de ses coéquipiers. Il a marqué du plat du pied droit en reprenant un centre de Robertson. Les Toffees ont égalisé après 19 minutes. Son coéquipier Mohamed Salah a redonné l’avantage aux Reds en seconde période (72e), mais Calvert Lewin était là pour résister en fin de partie (81e).

Ce but de Mané, son quatrième de la saison, intervient après guérison de la maladie du coronavirus. L’ex-joueur du FC Metz, testé positif à la Covid-19, avait raté la lourde défaite (2-7) concédée par son club, le week-end dernier, mais il s’est ressaisi et démontré sa constance. Le natif de Bambaly (Sédhiou) avait auparavant donné les trois points à ses coéquipiers (2-0) contre Chelsea, en pointant un doublé. L’ancien sociétaire de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise) totalise 4 buts, soit à trois unités des co-leaders H. Son (Tottenham) et D. Calvert-Calvert (Everton). Son équipe, championne d’Angleterre en titre, occupe la 2e place (10 pts) à trois unités du leader (Everton, 13 pts). Liverpool devance de deux points Leicester et Aston Villa qui comptent respectivement un et deux matches de moins.

Outre Sadio Mané, deux autres Sénégalais se sont signalés ce week-end. Opa Nguette, ancien pensionnaire de Génération Foot, a offert l’égalisation au FC Metz (39e) face à Angers de Sada Thioub, entrée en seconde période (60e). L’international sénégalais a repris de la cuisse un centre de Mamadou Lamine Guèye. Maguini avait, une minute plus tôt, donné le sourire aux siens sur penalty (38e). En inscrivant cette réalisation, Opa Nguette démontre à son coach qu’il peut bien remplacer Ibrahima Niane, absent jusqu’en mai pour cause de blessure. L’attaquant des Grenats avait lui aussi profité du départ d’Habib Diallo, transféré à Strasbourg.

Ce dernier a d’ailleurs réussi son baptême du feu, malgré la défaite de son nouveau club à domicile (2-3) face à l’Olympique Lyonnais. Le natif de Thiès a joué en compagnie de Bingourou Kamara. Habib Diallo, entrée en jeu à la 37e mn, a réduit le score (1-3), avant que son coéquipier Aholou marque le second but (2-3). Strasbourg est le premier club non-relégable de la Ligue 1 française (17e, 3 pts). Le FC Metz, pour sa part, occupe la 14e place avec 8 pts.

Cheikhou Kouyaté, lui, n’a pas marqué, mais il a disputé son 200e match en Premier League hier, lors du partage de points (1-1) entre son club Crystal Palace et Brighton. Il devient le deuxième Sénégalais à avoir réalisé cette prouesse après El Hadj Ousseynou Diouf (243). Sadio Mané en est à son 198 e match, soit à deux rencontres de Kouyaté.

OUMAR BAYO BA