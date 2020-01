Encore impressionnant contre Liverpool (1-2) jeudi soir, Adama Traoré continue de séduire en Angleterre. Même le coach des Reds, Jürgen Klopp, a couvert de louanges l'ailier de Wolverhampton.

La carrière d'Adama Traoré a pris un nouveau virage cette saison. Longtemps considéré comme un joueur très rapide mais improductif, l'ailier de Wolverhampton est enfin devenu plus décisif. Au point d'être aujourd'hui l'une des armes offensives les plus redoutables de la Premier League.

Un poison pour les défenseurs

Dans son maillot et son short presque trop petits pour ses biceps et ses cuisses surdimensionnés, l'Espagnol de 23 ans étonne avec sa morphologie atypique. Pourtant, Traoré n'est pas qu'une boule de muscles. Rapide et technique, le joueur formé au FC Barcelone a gagné en intelligence de jeu cette saison et fait souffrir ses adversaires. Virgil van Dijk et Andrew Robertson peuvent en témoigner. Jeudi soir, les défenseurs de Liverpool, qui en ont pourtant vu d'autres, ont dû gérer à leur tour les accélérations incessantes de l'ancien Barcelonais, lui qui avait déjà fait très mal à Benjamin Mendy (Manchester City) et Jan Vertonghen (Tottenham) en décembre. Malgré la défaite de son équipe en fin de match (1-2), Traoré a été l'un des joueurs les plus en vue dans cette rencontre.

Klopp encense Traoré

Une performance qui lui a valu les éloges de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, après la rencontre. «On avait beaucoup parlé de lui dans le vestiaire. Si vous lui laissez avoir le ballon, il y a des moments où il est injouable. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de le mettre par terre. Il a une couverture de balle incroyable et maintenant, en plus, il crée des buts» , note le technicien allemand. Passeur décisif pour Raul Jimenez, Traoré totalise désormais 7 passes décisives en Premier League cette saison (soit autant que Mahrez, Son ou encore D. Silva), ce qui le place à la 3e position derrière Kevin De Bruyne (15) et Trent Alexander-Arnold (10). Ça en dit long sur l'impact du joueur passé par Middlesbourgh dans la belle saison des Wolves, actuels 7es du championnat d'Angleterre à égalité de points avec Manchester United et Tottenham.

Quel avenir ?

«Il a un peu de Messi et un peu de Ronaldo» , avait osé son entraîneur Tim Sherwood lors de son arrivée à Aston Villa en 2015. On n'ira pas jusque-là dans la comparaison, mais Traoré devrait lui aussi jouer pour un très grand club à l'avenir. Klopp sera-t-il tenté ? Celui qui a récemment ouvert la porte au Barça et au Real Madrid ne ferait pas tache dans des équipes qui se projettent rapidement vers l'avant. Comme Liverpool et Tottenham, par exemple.

