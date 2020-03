Le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, (Force-Covid-19) sera doté de 1 000 milliards de F CFA et alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés. L’annonce a été faite, hier, par le chef de l’Etat, Macky Sall, dans son message à la nation.

Pour atténuer l’impact de l’expansion de la Covid-19 au Sénégal, le chef de l’Etat a créé, mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force-Covid-19. Et hier, face à la nation, Macky Sall a annoncé que ce fonds sera doté de 1 000 milliards de F CFA. ‘’Ce fonds sera alimenté par l’Etat et toutes les bonnes volontés. Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu’ils apportent leur soutien au Force-Covid-19. Les ressources du fonds serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence’’, annonce le président de la République.

En plus des enveloppes financières annoncées, le président Sall a indiqué que des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en ‘’soutien aux entreprises’’. ‘’Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards’’, ajoute-t-il.

S’agissant des mesures spécifiques, le chef de l’Etat a précisé que ce seront les secteurs ‘’les plus affectés’’ par la crise de la Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, le transport et la culture qui en bénéficieront. ‘’Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ses grilles de programmes et du rôle de service public qu’elle joue dans le contexte de la crise. Les ministres en charge des Finances et de l’Économie prendront les dispositions nécessaires à l’application de ces mesures’’, dit-il.

Répondre à un péril imminent

Le chef de l’Etat, en outre, a fait savoir que l’état d’urgence qu’il a déclaré hier, ‘’n’est pas une fin en soi’’. Il ne s’agit pas également ‘’d’arrêter l’activité économique’’. Il répond, d’après lui, à un ‘’péril imminent’’, s’ils ne redoublent pas d’efforts. ‘’Face au péril, l’état d’urgence nous donne les moyens de renforcer nos rangs et d’intensifier nos efforts de lutte pour vaincre notre ennemi commun’’, renchérit-il.

Le chef de l’Etat a aussi tenu à clarifier qu’il tient, en particulier, à ‘’l’approvisionnement régulier’’ du pays en produits médicaux et pharmaceutiques. Il en est de même pour les denrées de première nécessité. ‘’Le gouvernement mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse indue des prix. Je suis également soucieux des effets de la crise sur l’économie nationale’’, souligne-t-il.

Conformément à l’article 77 de la Constitution, Macky Sall a informé qu’il saisira l’Assemblée nationale ‘’d’un projet de loi habilitant le président de la République à prendre, pour une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre la Covid-19’’. Dans ce cadre, il a relevé qu’il a déjà entamé les consultations avec les institutions de la République, qu’il poursuivra aujourd’hui avec l’opposition parlementaire.

