Le parti politique Forces nouvelles est sceptique quant à la manière dont la pandémie Covid-19 est gérée par l’Etat du Sénégal. Les dirigeants de ce parti l’ont fait savoir, hier, à travers un communiqué parvenu à notre rédaction.

Le président Khouraïchi Thiam et ses camarades disent être inquiets à cause des défaillances qu’ils ont notées depuis le début de la maladie du coronavirus au Sénégal. Ils ont évoqué des soupçons de mauvaise gestion du fonds de riposte et de solidarité. Des dissensions ont été notées, estiment-ils, entre les membres du Comité de suivi des opérations du Force-Covid-19. Les militants de Forces nouvelles ont, en outre, souligné d’autres réserves.

Il s’agit, entre autres, de ‘’l’inquiétude des Sénégalais sur les éventuels dysfonctionnements et responsabilités des membres du gouvernement dans la gestion de la pandémie, les non-dits et la polémique sur les accusations de malversations sur le marché de 69 milliards pour l’achat des vivres, les accusions de détournement des patrons de presse contre le ministre de la Culture et de la Communication, la nébuleuse autour de la fiabilité des fichiers de base utilisés dans le cadre de la distribution de l’aide alimentaire de l’Etat dans certaines localités etc.’’

. Face à ces dérives qu’ils qualifient de drame humain, les camarades de l’ancien ministre Khouraïchi Thiam ont tenu à exprimer leur solidarité au peuple sénégalais dans cette épreuve. Ils préviennent aussi le gouvernement sur d’éventuelles conséquences lourdes, tant sur les grandes entreprises que sur les citoyens lambda, dont certains ont d’ores et déjà basculé dans la précarité.