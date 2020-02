Le chef d’État-major de l’armée de terre (CEMAT), le général de brigade Fulgence Ndour, a salué, hier à Thiès, le travail abattu jusque-là dans la formation des forces spéciales africaines. Il a, en compagnie du général Anderson, en charge des forces spéciales américaines, rendu visite aux 324 forces spéciales des armées africaines, britanniques, américaines, etc., réunies depuis une semaine dans la région, dans le cadre de l’exercice international dénommé ‘’Flintlock 2020’’.

Un entrainement militaire multinational qui a pour but de renforcer les capacités des unités, notamment les forces spéciales en matière de lutte contre le terrorisme. Mené en partenariat avec l’armée des États-Unis, c’est un exercice qui va permettre, selon le successeur du général Cheikh Wade, de former davantage les forces spéciales africaines, afin de ‘’combattre les terroristes qui frappent certains pays de la sous-région’’. Le général de brigade Fulgence Ndour se félicite également de la coopération militaire qui existe entre le Sénégal et les États-Unis.

...De l’avis du patron de l’armée de terre sénégalaise, celle-ci date de très longtemps et ‘’est très riche, très efficace. Elle est surtout axée sur nos besoins prioritaires en matière de sécurité’’. Pour sa part, le général Anderson souligne l’importance de cet exercice international et révèle que son pays est toujours ‘’prêt à investir et à accompagner les États africains dans la formation des forces spéciales’’.

Pour rappel, l’édition de cette année 2020, après celle de 2016, est organisée concomitamment en Mauritanie et au Sénégal. Flintlock, qui prend fin ce vendredi, regroupe depuis une semaine à Thiès des pays de la sous-région (Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Gambie, Niger…) en plus des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l’Autriche, etc. Il permet de mutualiser leurs forces et travailler pendant deux semaines, à renforcer leurs capacités dans le partage de l’information afin de combattre efficacement les terroristes.