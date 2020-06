Foret de Mbao

La Plateforme pour le développement durable de Mbao a été reçue en audience, le mardi 23 juin 2020, par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. ‘’Face au ministre, assisté de son cabinet, le tour des points inscrits dans la demande d’audience du mercredi 17 juin 2020 a été fait. Il s’agit de l’érosion côtière, du traitement du marigot et essentiellement de l’affaire du déclassement de 10 ha de la forêt de Mbao pour la ville de Pikine. Après plaidoirie de la plateforme sur lesdits points, correspondant chacun à un problème environnemental, le ministre Abdou Karim Sall dit partager les inquiétudes relatives à l’avancée galopante de la mer et au dépérissement du marigot’’, lit-on dans un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

...Concernant la forêt classée de Mbao, la même source informe que le ministre a annoncé, à cette occasion, ‘’avoir rejeté des demandes de régularisation et de déclassement sur la bande des filaos’’. Selon les responsables de cette plateforme, le ministre a tenu à apporter des précisions. ‘’Le déclassement répond à une procédure, c’est le président de la République qui l’instruit et en reçoit un rapport in fine. Ledit rapport présenté au président de la République ne le lie pas, il est libre, quelles que soient les conclusions, de prendre ou de ne pas prendre un décret de déclassement. A l’heure actuelle, il n’y a pas encore de procédure de déclassement concernant la forêt de Mbao’’, affirme Abdou Karim Sall.

...Par conséquent, compte tenu du déroulement des événements, de toute la communication et des actions menées par la ville de Pikine sur cette question confirmant de fait qu’il existe ‘’bel et bien un projet de déclassement’’ et des ‘’propos nuancés et trop prudents’’ du ministre, la plateforme juge nécessaire de ‘’rester sur le qui-vive’’. Aussi, de dérouler son plan d’action jusqu’à ‘’épuisement total’’ du dossier. ‘’Le président de la République Macky Sall sera, ainsi, saisi dans un très bref délai, puisque c’est lui qui est au début et à la fin des procédures de déclassement. La plateforme l’interpelle vivement quant à toute action allant à l’encontre de la préservation de la forêt classée de Mbao’’, renseigne le communiqué.