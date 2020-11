Les problèmes en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant sont dus, en partie, à une faible compréhension des acteurs quant au champ et à l’étendue même de la protection de l’enfant ainsi qu’aux rôles des différents acteurs qui le composent.

Cependant, l’éducation, la sensibilisation et la formation des acteurs opérant dans ce domaine peuvent avoir un impact considérable sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge, l’encadrement des enfants et leur développement dans un environnement protecteur.

C’est dans ce sens que le renforcement de capacités des acteurs en matière de prévention et de prise en charge des enfants vulnérables est un axe majeur dans la stratégie nationale de protection de l’enfance et du système intégré de protection de l’enfant.

...Pour soutenir cette approche nouvelle de promotion et de protection des droits de l’enfant, l’ONG Education et développement de l'enfant (Eden), à travers son projet d’Éducation à la citoyenneté dans un environnement protecteur (ECEPS 2017-2020) s’est inscrit dans un processus de renforcement de connaissances des acteurs et de vulgarisation des orientations de la politique de protection de l’enfance. C’est dans ce cadre qu'Eden a organisé, hier, un atelier de formation de formateurs en droits de l’enfant à Guédiawaye.

Selon le SG de cette structure, Ousmane Sow, l’objectif est d’améliorer les capacités d’une vingtaine de travailleurs sociaux, enseignants, volontaires et encadreurs des clubs d’Eden en vue d’harmoniser la compréhension des différents concepts utilisés dans le domaine de la protection de l’enfant, de maitriser les rôles et responsabilités des acteurs de la protection de l’enfant, et de cerner les différents piliers stratégiques de la protection de l’enfant.

"Durant deux jours, les participants seront mis en situation pour mettre en œuvre leurs apprentissages en vue de pouvoir dérouler à leur tour des sessions de formation à l’endroit des enfants et autres acteurs de la protection, d’améliorer l’encadrement et l’animation des cadres de participation des enfants et des jeunes mis en place par l’Eden", a dit M. Sow.