Le Forum civil a tenu, du 20 au 22 décembre, à Saly, son Conseil d’administration. Des sujets en trait avec l’état de la gouvernance dans le secteur extractif, la situation sociale marquée par le renchérissement du coût de la vie, notamment le loyer et l’électricité, et les atteintes répétitives sur les droits et libertés, ont été discutés.

Ainsi, dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, ils déplorent la situation ‘’de plus en plus difficile du monde rural provoquée, entre autres, par l’opacité dans le choix des opérateurs et des bénéficiaires réels de semences et d’intrants agricoles, la marginalisation des petits producteurs et les entraves sur la liberté de commercialisation des graines d’arachide’’.

C’est pourquoi le Forum demande au gouvernement de rendre publique la liste des gros producteurs bénéficiaires de semences et d’intrants agricoles. Concernant le point sur la liberté de manifester et de la presse, l’organisation demande à l’Etat de mettre un terme ‘’aux atteintes aux libertés de manifestation et de presse’’.

Mais aussi ‘’d’adopter la loi sur l’accès à l’information dont les ultimes étapes du processus ont été bouclées’’. Concernant la transparence dans l’exploitation des industries extractives, le Conseil d’administration du Forum civil suggère à l’Etat de publier les conventions minières signées après l’adoption du Code minier de 2016 et de renégocier celles signées avec les Ics. Toujours dans leur souci de transparence dans la gestion des deniers publics, il demande au gouvernement de donner suite aux rapports des corps de contrôle, en portant les dossiers devant la justice.