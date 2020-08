Le malaise qui sévit dans le secteur de la justice n’a pas laissé indifférent le Forum civil. Dans un communiqué reçu hier, l’organisation soutient s’être particulièrement penchée sur les problèmes de ce secteur, lors de la dernière réunion de son Bureau exécutif tenu le 24 août dernier. Cette situation, estime l’organisation, n’est pas sans risque sur le fonctionnement normal de la justice qui pourrait en sortir discréditée.

Pour éviter pareille situation, le Bureau exécutif a formulé un certain nombre de recommandations. D’abord, au président de la République, elle demande ‘’d’engager une réflexion pour une révision de la loi relative au relèvement de l’âge de la retraite concernant les magistrats, dans le sens de restaurer l’équité et l’égalité entre les magistrats, afin d’éviter l’exacerbation des frustrations nées du sentiment de discrimination engendrée’’.

...La Section sénégalaise de Transparency International demande, en outre, au chef de l’Etat de veiller au respect des règles et procédures relatives à l’affectation des magistrats ; d’entamer la réforme pressante du Conseil supérieur de la magistrature ; de trouver une solution d’apaisement sur le différend opposant le Sytjust au ministère de tutelle. Au garde des Sceaux, le Forum civil demande de garantir la crédibilité de l’enquête qu’il a commanditée et confiée à l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) ; de ne pas faire obstacle à la dimension judiciaire de l’affaire opposant les juges Kane et Dia par un refus d’autorisation de poursuivre…

En outre, l’organisation a demandé au procureur général près de Cour suprême de s’autosaisir sur l’affaire opposant les juges Ousmane Kâne et Yaya Amadou Dia. Elle conseille, par ailleurs, à l’UMS de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour l’amener à se prononcer sur la loi relative au relèvement de l’âge de la retraite les concernant.