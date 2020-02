La Senelec a initié, hier, des concertations avec ses clients grands comptes, notamment les industriels. L’objectif d’une telle rencontre est, selon le directeur général de la société nationale en charge de l’électricité, Pape Mademba Bitèye, d’avoir des outils et informations nécessaires pour une ‘’meilleure sensibilisation’’ sur les vertus de leur collaboration.

Les clients grands comptes de la Senelec occupent actuellement 1 % de la clientèle globale de la société, soit 16 050 clients dont 10 417 clients spéciaux et 5 603 clients agences et comptes groupés. Mais ils représentent un chiffre d’affaires moyen mensuel de 18 milliards de francs CFA. Soit plus de 50 % du chiffre d’affaires de la Senelec. ‘’On ne pourra mesurer la croissance économique du pays que lorsque la Senelec sera capable de vous donner de l’énergie de bonne qualité, à un coût qui vous permet d’être compétitifs’’, a déclaré le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, à ses hôtes clients grands comptes qu’il a rencontrés hier.

‘’L’extension de la couverture de compteurs intelligents et la mise en exergue du bénéfice d’une gestion modernisée nous permettent de nous aligner aux objectifs de l’axe 3 du plan stratégique (Yessal 2020)’’, a-t-il ajouté.

D’autant que l’objectif est le replacement du client au centre de leurs préoccupations, la garantie de la disponibilité de ressources de qualité, la transformation de la GRC par le numérique (e-agence, push, GFA, applications mobiles…). Et aussi l’amélioration de la maîtrise des charges d’exploitation commerciales, la sécurisation du revenu de la Senelec et la déduction significativement de la fraude. De même, le processus grands comptes a été certifié ISO 9001 version 2015, depuis août 2017, et renouvelé en 2018 et en 2019. La création du guichet unique et la mise en œuvre d’un management qualité ont fortement contribué à l’amélioration de la notation du Sénégal dans le Doing Business, avec un gain de plus de 8 points en moins de 3 ans.

‘’En effet, chers partenaires, la segmentation de la clientèle d’affaires a obéi à une règle d’identification optimale des critères technico-commerciaux dans le nouveau système SAP. Le maître mot de cette répartition est une orientation vers vos attentes et des propositions de solutions de gestion adaptées à chaque segment’’, a souligné M. Bitèye.

Le DG renseigne qu’une ‘’cartographie affinée’’ des partenaires et de leurs exigences a été élaborée et consolidée. De même, une répartition géographique et une hiérarchisation des groupes de partenaires par chiffre d’affaires encaissable (CAE) ont été effectuées. ‘’L’esprit de la dernière réorganisation du commercial reflète l’objectif de répondre au mieux à vos attentes, avec des services conçus à cet effet. La couverture optimale des partenaires, sur toute l’étendue du territoire, et la spécificité des services adaptés à proposer restent un objectif constant, en particulier la généralisation des compteurs intelligents pour une centralisation de toute la facturation des partenaires, quels que soient le type d’usage et le niveau de puissance’’, renchérit le patron de la Senelec.

Rencontres périodiques

Ceci, explique Pape Mademba Bitèye, leur permettra d’assurer l’unification et la mensualisation pour tous les partenaires d’affaires.

Faut-il rappeler aussi les outils de gestion dématérialisés, afin de faciliter leurs relations et développer la mobilité des acteurs intervenants. Sur ce point, le patron de la Senelec indique qu’au-delà de la tenue de cette première édition, son équipe ambitionne d’organiser des rencontres périodiques avec leurs partenaires et s’inscrire ‘’avec détermination’’ dans la durée.

La directrice Clientèle d’affaires, Ndèye Khady Crespin, ajoute que leur métier leur confère une proximité avec la clientèle d’affaires. Qu’elle considère comme un ‘’partenaire spécial et acteur important’’ pour le développement du Sénégal.

‘’Vos métiers respectifs vous confèrent aussi le pouvoir de changer les choses. Les clients grands comptes doivent représenter la vitrine de la nouvelle vision de la Senelec dans le traitement de ces clients devenus partenaires. L’étendue de la couverture de la clientèle d’affaires nous dicte de renforcer les outils de gestion diversifiés et digitalisés, et les mécanismes d’assistance à la clientèle’’, dit-elle.

D’ailleurs, Mme Crespin souligne que l’arrivée d’un nouveau système d’information en avril 2019, NSIC H2MC, tend vers une ‘’très forte introduction’’ des fonctionnalités du management de la relation client.

Mor Talla Kane : ‘’Le nerf de la guerre, c’est la production d’électricité à moindre coût’’

En s’ouvrant aux entreprises du privé, le représentant de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) pense que la Senelec a pris conscience qu’elle a les mêmes obligations que les entreprises et un sort qui est lié. ‘’Les enjeux sont énormes et les perspectives prometteuses. Notre compétitivité et notre émergence dépendent de la capacité que nous aurons à créer plus de richesses. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les secteurs de production. Or, le nerf de la guerre, c’est la production d’électricité à moindre coût. Toute la compétition internationale se joue autour de cette question de production d’énergie. Nous avons la possibilité d’avoir un partenaire avec qui nous pouvons discuter pour ouvrir des perspectives et aller de l’avant’’, témoigne Mor Talla Kane.

Pour lui, avec le pétrole et le gaz, de nouvelles perspectives s’ouvrent, et ils osent espérer que le Sénégal fera partie des pays où l’énergie, à défaut d’être moins chère, sera la plus compétitive. ‘’Nous souhaitons que la question des entreprises soit au cœur de la réflexion dans tout ce que vous planifiez. Mais nous sommes conscients que la Senelec travaille sous contrainte’’, ajoute-t-il.

MARIAMA DIEME