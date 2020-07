Le gouvernement a reçu un don d’un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,5 milliards de F CFA. Cette donation est destinée à la fourniture d’équipements médicaux. La signature de l’échange de notes relatif à ce financement, qui entre dans le cadre du Programme de développement économique et social du Japon pour le Sénégal, a eu lieu hier, entre le ministre de l’Economie Amadou Hott et l’ambassadeur japonais à Dakar Arai Tatsuo.

Le ministre l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’ambassadeur du Japon à Dakar, Arai Tatsuo, ont procédé, hier, à la signature de l’échange de notes relatif à la fourniture d’équipements médicaux, dans le cadre du Programme de développement économique et social du Japon pour le Sénégal. D’après Amadou Hott, ce don, d’un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,5 milliards de F CFA, est destiné à la fourniture de ‘’produits et/ou de services éligibles’’, comme stipulé dans l’annexe 1 des notes.

‘’Il s’agit, en particulier, d’équipements médicaux, d’équipements et/ou de matériel relatifs à l’utilisation et à la maintenance des équipements médicaux, de tout équipement et/ou tout matériel nécessaires aux structures sanitaires de destination, de services nécessaires à l’acquisition et au transport des produits, de services de formation et autres services nécessaires pour l’utilisation et la maintenance des équipements médicaux. Et, enfin, de services de consultants’’, explique le ministre en charge de la Coopération.

Amadou Hott estime que ces produits et services sont ‘’extrêmement utiles’’ dans ce contexte de lutte contre la pandémie de la Covid-19, qui a confirmé l’importance d’avoir un système sanitaire ‘’performant et résiliant’’. ‘’Il me plait, pour illustrer la présence du Japon à nos côtés, de rappeler la participation de votre pays dans la réalisation des projets et programmes dans les secteurs les plus importants de notre développement, notamment l’éducation et la formation professionnelle, l’hydraulique, le transport maritime, la santé, l’énergie. Dans tous ces domaines non exhaustifs, la coopération japonaise est accompagnée d’une assistance technique et d’une formation, sur place comme à l’étranger, en particulier au Japon’’, se réjouit-il.

Au fait, le ministre a rappelé que l’année 2020 est une année charnière et pleine de symbole dans les relations de coopération entre les deux pays qui vont commémorer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 40e anniversaire de l’envoi de volontaires japonais au Sénégal. Deux évènements qu’il juge ‘’très représentatifs de la solide amitié’’ liant leurs deux peuples.

‘’En effet, en plus de ce don pour la fourniture d’équipements médicaux, je citerai particulièrement le don de 1,5 milliard de F CFA, approuvé par le gouvernement du Japon, pour contribuer au fonds Force-Covid-19. Cette aide, en instruction, sera prélevée sur le Fonds de contrepartie de l’assistance alimentaire fournie à travers l’ambassade du Japon et l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), au profit du Sénégal’’, se réjouit le ministre.

Les interventions japonaises estimées à plus de 1 107 milliards en 2018

Amadou Hott a ainsi magnifié ‘’l’exemplarité et le dynamisme’’ des relations entre les deux pays, et a salué le volume ‘’appréciable’’ de la qualité des interventions du Japon au Sénégal, notamment à travers la Jica. ‘’Pour illustration, entre 1976 et 2018, le bilan global de cette coopération pourrait être résumé avec ces statistiques assez révélatrices : environ 600 milliards de F CFA au titre de la coopération financière non-remboursable. Environ 250 milliards de F CFA, au titre de la coopération technique. Environ 257,1 milliards de F CFA, au titre des prêts et plus de 1 000 volontaires envoyés au Sénégal’’, indique le ministre de l’Economie.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, a par ailleurs relevé que ce don est le prolongement de l’appui que le Japon a déjà apporté au Sénégal, dans la lutte contre la Covid-19, à travers le bureau de l’Unicef, le 26 juin 2020, pour un montant de 1,545 milliard de francs CFA. ‘’Cette première contribution visait à soutenir les efforts du Sénégal pour réduire la transmission du virus et l’impact de la pandémie sur les enfants et les femmes, en renforçant les dispositifs de prévention et de contrôle des infections, en travaillant pour la continuité des services de santé et de nutrition pour les familles les plus vulnérables et, enfin, en apportant un appui psycho-social aux enfants affectés directement ou indirectement par la pandémie’’, souligne-t-il.

Selon l’ambassadeur, c’est dans le même esprit que son pays a aussi accordé un financement de plus de 954 millions de F CFA au Bureau régional de l’Unicef en fin avril dernier. ‘’Dans le contexte sanitaire qui prévaut, une alimentation suffisante et de qualité est aussi un volet important de la résilience et de la sécurité humaine. C’est la raison pour laquelle le Japon accord plus que jamais la priorité à l’assistance alimentaire dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal’’, témoigne M. Tatsuo.

Sur ce, il notifie que l’année 2018, un don de 750 millions de francs CFA a été consacré par un accord signé en juin 2019. ‘’Le stock de riz est arrivé à Dakar au mois de février 2020. Pour l’assistance alimentaire 2020, une enveloppe de 1,250 milliard de francs CFA est prévue et l’échange de notes devrait être signé en août 2020’’, annonce l’ambassadeur japonais.

MARIAMA DIEME