Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) soutient les travailleurs en ce période marquée par la propagation du coronavirus au Sénégal, mettant beaucoup de salariés au chômage. Ainsi, après avoir rencontré différents travailleurs touchés par les impacts économiques de la Covid-19, le Frapp a dénoncé le comportement de certains employeurs.

‘’Le Frapp est choqué d'apprendre les injustices sans nom faites aux travailleurs du restaurant La Piazza. À 200 m du palais présidentiel, les travailleurs de ce restaurant n'ont ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni cotisation sociale et ne peuvent pas jouir de congé de 30 jours, alors que certains y travaillent depuis 10 ans au moins. Le plus grave, c'est qu'en pleine période de coronavirus, plus de 15 travailleurs ont été mis en chômage technique sans salaire. Et les autres qui travaillent maintenant un jour sur deux ont été informés qu'ils recevraient la moitié de leur salaire’’, souligne-t-on dans le communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

En outre, le Frapp dit ‘’exprimer toute sa solidarité aux 46 travailleurs d’Airport Bus Services (ABS SA) qui sont restés plus de 40 mois sans salaire depuis 2016’’ ainsi qu’à ceux d’Ikagel SA en chômage technique depuis 9 mois. À cet effet, les activistes ont interpelé, pour règlement, le ministre du travail ‘’sur ces graves atteintes aux droits des travailleurs’’.

Ils ont également demandé à l'État de faire bénéficier à tous les travailleurs en chômage technique de la solidarité nationale, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les camarades de Guy Marius Sagna ont aussi invité le chef de l’Etat à interdire tout licenciement pendant toute la période que va durer la pandémie du coronavirus au Sénégal et de rendre nul et de nul effet les licenciements et chômage technique entrés en vigueur pendant la pandémie du coronavirus.