Frapp/Pastef  

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) exige la libération ‘’immédiate et sans condition’’ des 27 personnes emprisonnées à Dakar et à Bignona depuis les manifestations du 8 février dernier.

En solidarité au parti Pastef/Les patriotes, le mouvement dénonce une chasse à l’homme, une traque des membres de la formation politique d’Ousmane Sonko. A cela s’ajoute ‘’l’enlèvement’’ du coordonnateur du Pastef-Dakar, Abass Fall, et de l’épouse de l’administrateur du parti Birame Soulèye Diop.

‘’Abass Fall s’était rendu à la prison du Cap Manuel pour apporter aux camarades emprisonnés des vêtements. C’est là-bas qu’il a été arrêté et envoyé à la Division des investigations criminelles. Madame Diop est une citoyenne qui n’est pas membre du Pastef ; elle a été arrêtée alors qu’elle se rendait à son travail. Cela est inadmissible et l’Etat du Sénégal n’a jusque-là rien avancé sur les raisons de ces arrestations. Ils sont toujours pris en otage’’, dénonce Alioune Badara Mboup du Pastef.

...Pour les partisans d’Ousmane Sonko, ces arrestations systématiques et arbitraires des membres de leur camp ainsi que leurs proches constituent des faits graves de violation des droits fondamentaux de l’homme et d’entrave à la démocratie, auxquels s’ajoute, pestent-ils, le siège inexplicable de la maison de leur leader. Les patriotes demandent, à cet effet, au procureur de la République, Bassirou Guèye, de mettre fin à cette chasse à l’homme, car le Sénégal ‘’n’est pas un titre foncier du président Macky Sall’’. Face à ce qu’ils qualifient de complot avorté et d’une tentative de liquidation d’Ousmane Sonko, les pro-Sonko constatent que l’Etat refuse d’arrêter les commanditaires identifiés et s’acharne plutôt sur les militants du Pastef.

‘’Qui protège Sidy Ahmed Mbaye ?, s’interrogent-ils. Est-il un intouchable ? Tout porte à croire que le régime est dans une dissimulation de preuves. L’enquête a été bouclée dans une précipitation incroyable, la Section de recherches dessaisie. Le procureur pouvait faire des réquisitions pour faire éclore la vérité.

Au nom de quoi le médecin et l’avocate cités dans cette affaire n’ont pas été entendus ? Nous avons la vérité avec nous, c’est pourquoi nous ne sommes pas inquiets et allons continuer de nous battre pour qu’elle triomphe’’, préviennent-ils. Convaincus que les libertés fondamentales sont mises à rude épreuve depuis l’accession au pouvoir de Macky Sall, le Frapp et Pastef comptent unir leurs forces pour le triomphe de la démocratie.