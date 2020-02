La Conférence des leaders du FRN a décidé de commettre un avocat qui va assister le ‘’prisonnier politique Guy Marius Sagna’’. Ce dernier sera chargé de le ‘’défendre contre les mesures arbitraires dont il est victime’’. Réunis hier, ces leaders de l’opposition s’émeuvent de ‘’la longue détention sans jugement’ de l’activiste.

Ils engagent toutes les composantes du FRN à ne ménager aucun effort pour obtenir sa libération immédiate et inconditionnelle et l'arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés. Le Coordonnateur Moctar Sourang et les autres chefs de partis disent soutenir toutes les actions déjà engagées dans ce sens.

Le FRN est aussi préoccupé par le dialogue national et dit son souhait de voir la mise en œuvre diligente des consensus retenus sur le point relatif à l'audit du fichier et du processus électoral. Car, à leurs yeux, ‘’tout retard aurait des conséquences négatives sur l'organisation des élections locales que nous souhaitons la plus rapprochée possible’’.