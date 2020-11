Front Doy Na 

Contre l’offense faite aux musulmans et au Prophète Mouhamed (PSL), le front multi-lutte Doy Na reporte sa manifestation prévue aujourd’hui et joint celle contre le racisme antimusulman qui aura lieu le même jour à la place de la Nation. ‘’Le front multi-lutte Doy Na avait déposé, le mardi 2 novembre, sur la table du préfet de Dakar, une lettre l’informant de la manifestation qui doit avoir lieu demain samedi 7 novembre 2020 de 15 h à 19 h, de la place de l’Obélisque à la RTS. L’enquête de routine a été faite le mercredi 4 novembre 2020 au commissariat de la Médina. Ce même 7 novembre 2020 de 10 h à 14 h, aura lieu une manifestation contre les caricatures du Prophète Mohamed’’, informe le front dans une note transmise hier à ‘’EnQuête’’.

...D’après la même source, les membres de Doy Na sont ‘’offensés’’ depuis des années par des politiques qui les ‘’licencient arbitrairement’’ (travailleurs de ABS, de Sigelec, de Eramet/GCO, de Brioche Dorée, de Wehbé…), ‘’bafouent’’ leurs droits de travailleurs (travailleurs de Sigelec, de la Brioche Dorée). Mais aussi, ‘’spolient’’ leurs terres (Kignabour 2, Guéréo, Ballabougou, Keur Moussa, Keur Samba Kane, Médina Wandifa, Niaguiss, Oulampane, Bignona…), ‘’démolissent’’ leurs maisons (Gadaye, Tivaouane Peulh…) et les ‘’déguerpissent’’ (Terme Sud).

Les politiques ‘’nous menacent de déguerpissement (Kounoune, Darou Salam Extension…), nous privent d’infrastructures (Baba Garage, le Pakao…), nous refusent l’orientation à l’université (1 300 bacheliers de 2019) et la dignité pleine et entière d’étudiants (orientés dans le privé), nous refusent le recrutement dans la Fonction publique (animateurs culturels, préparateurs en pharmacie, sortants du Centre national de formation des eaux et forêts et chasse de Djibelor, les sortants de l’INSEPS…), font que la justice sénégalaise nous rend des décisions injustes, sans attendre que le préfet de Dakar nous notifie l’autorisation ou l’interdiction de notre manifestation. Nous, membres de Doy Na, avons décidé de reporter notre manifestation’’, renchérit le document.

...Le front dirigé par Guy Marius Sagna souligne qu’un de leurs principes est qu’un coup porté à l’un d’entre eux, est un coup porté à eux tous. C’est pourquoi ils considèrent que celui porté au Prophète Mouhamed (PSL) et à tous les musulmans est un coup porté à tous les membres du front multi-lutte Doy Na. ‘’Nous membres de Doy Na qui sommes offensés dans notre chair, dans notre dignité, dans notre fierté, dans notre citoyenneté, dans notre humanité au quotidien, au point que certains d’entre nous sont poussés à l’émigration irrégulière et à la mort, savons que trop bien ce que signifie une offense. Ainsi, notre manifestation initialement prévue demain 7 novembre à 15 h, est reportée et tous nos membres sont invités à participer à la manifestation contre l’islamophobie demain (ce samedi) à partir de 10 h à la place de l’Obélisque’’, conclut la note.