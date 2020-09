Le collectif Doyna, composé du mouvement Frapp et d’autres catégories socio-professionnelles, compte organiser une manifestation le 10 octobre prochain. Ils ont, à cet effet, déposé une lettre de manifestation lundi dernier chez le préfet de Dakar.

Le collectif Doyna compte remettre ça. Après un rassemblement suivi d’une marche, le 17 juillet dernier, le collectif souhaite à nouveau renouer avec la rue. La structure, composée du mouvement Frapp/France dégage et d’autres entités qui portent différentes revendications sociales, a, à cet effet, déposé lundi dernier une lettre d’information sur la table du préfet de Dakar. L’objectif, renseigne un communiqué, est d’informer sur l’organisation, le 10 octobre prochain, d’un autre rassemblement sur la place de la Nation suivi de marche vers la RTS, de 15 h à 19 h.

Cette manifestation a pour but de dénoncer, entre autres, ‘’les dépossessions foncières, les licenciements arbitraires, les spoliations foncières, les démolitions de maisons, les menaces de déguerpissement, l’exploitation des aspirations des étudiants, l’absence d’infrastructure routière bitumée’’. D’après les responsables du collectif, ils sont ‘’des citoyens exploités, humiliés, oubliés et abandonnés par l’Etat’’.

En effet, des étudiants, dénoncent-ils, sont victimes d’escroquerie d’Afup Canada et qui, après avoir gagné leur procès, demandent que la décision de justice en leur faveur soit respectée par le paiement, à chacun des 200 étudiants victimes, de la somme de 1 million F CFA de dommages et intérêts. A cela s’ajoute le combat du collectif des victimes de Kiniabour et Sindia qui subit, depuis des années, plusieurs injustices. ‘’Elle a été spoliée de 207 ha au profit de Charles Haddad, avec la complicité de l’ancien président de la communauté rurale, Ousmane Lô, qui avait présenté le projet comme celui du gouvernement. Depuis 20 ans, les villageois dénoncent cela en vain. Ensuite, 510 parcelles appartenant aux paysans impactés par les travaux de l’autoroute à péage ont été vendues par la commune. Enfin, le récent élargissement des emprises de l’autoroute par Ageroute sur des champs ensemencés par les villageois’’, renseigne Doyna.

Le Collectif des victimes de Gadaye ne sera pas en reste, lors du rassemblement du 10 octobre. Il continue, en effet, de dénoncer la démolition de leurs 253 maisons en 2013 et l’impunité du promoteur Babacar Fall qu’ils ont battu en première instance (arrêt n°1061/2017) et en appel (arrêt n°91 du 11 mars 2019). ‘’Il avait été arrêté, condamné à 6 mois de prison ferme, une contrainte par corps au maximum et une amende de plusieurs millions de francs. Mais il n’a jamais été inquiété. La restitution de leurs maisons aux victimes est une exigence’’, martèlent les protestataires.

Les travailleurs de l’Aéroport bus Sénégal (ABS) réclament également, depuis 2016, le paiement de 50 mois d’arriérés de salaire, le paiement de leurs indemnités de licenciement et leur redéploiement dans d’autres secteurs d’activité après l’expropriation de leur société par l’Etat du Sénégal, suite au verdict de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, dans le cadre de la traque des biens mal acquis.

Le collectif lance ainsi un appel à tous les autres collectifs à venir participer à la manifestation du 10 octobre 2020 et à adhérer à Doyna pour, disent-ils, ensemble régler les différents problèmes. Le collectif n’a pas, à cet effet, manqué de souligner quelques problèmes qui motivent, entre autres, l’organisation de la prochaine manifestation.

