La Fédération sénégalaise de la diaspora (FSD) informe qu’un Sénégalais du nom de Mbaye Wade, a été retrouvé mort chez lui à Liège, tué par plusieurs coups de couteau. ‘’Ce crime odieux vient ainsi rallonger la liste déjà trop longue de Sénégalais de l'extérieur qui meurent assassinés. C'est pourquoi la FSD condamne cet acte jusqu'à la dernière énergie.

Exige l'arrestation du coupable et souhaite que toute la lumière soit faite au cours de l'enquête, pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur’’, affirme-t-elle dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’. L’organisation interpelle les autorités sénégalaises de Belgique pour un strict suivi de cette affaire et appelle l'ensemble des Sénégalais de l’extérieur à plus de vigilance et d’unité.

‘’La FSD s’incline devant la mémoire de feu Mbaye Wade et présente ses condoléances les plus attristées à la communauté sénégalaise de Liège et de tout le Benelux, à travers son Comité régional FSD de Benelux. Ce comité en construction, sous la responsabilité de Aby Ly, fait part de sa désolation, présente ses condoléances à la diaspora tout entière et remercie les Sénégalais qui se sont mobilisés et qui ont compati’’, ajoute-t-elle.