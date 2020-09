Le président de la fondation Maternité solidaire a offert 2 500 kits d’accouchement aux femmes de Guédiawaye, pour leur permettre d’accoucher dans des conditions appropriées, mais aussi de sauver des enfants. L’occasion a été saisie par El Hadj Malick Gackou de se prononcer sur le calvaire des populations, après les fortes pluies du week-end dernier.

‘’La problématique des inondations est très complexe et difficile, puisque partout dans notre banlieue et au Sénégal nous avons une urbanisation sauvage qui agresse la possibilité de créer les conditions d’une ville à la hauteur de l’ambition que nous avons d’en faire des zones non-inondables, pendant la période de l’hivernage’’, a dit M. Gackou. Selon le leader du Grand parti, il y a de cela 10 ans, en tant que président du Conseil régional de Dakar, il avait organisé un téléthon qui l’avait aidé à récolter plus de 100 millions F CFA.

Une somme qui avait été utilisée pour lutter contre les inondations avec l’achat de motopompes pour accompagner les collectivités territoriales et les populations. ‘’Il m’est difficile de parler d’échec, mais ce qui est sûr, il n’y a pas de réussite. Je ne connais pas les fondamentaux de ce plan (projet de gestion de lutte contre les eaux pluviales) qui a été mis en place, mais je ne peux pas aussi parler de réussite, en voyant les conséquences des inondations et particulièrement dans la banlieue.

Tout le monde voit que les populations continuent de souffrir des conséquences des inondations. Ces dernières qui pulvérisent la population de la banlieue, pulvérisent également la vie sociale de l’ensemble de la population du Sénégal. L’essentiel, pour nous, est de nous mobiliser pour venir à bout des difficultés de la population. Je concentre mes efforts dans cette direction’’, promet-il.